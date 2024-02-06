Kira ödemesini IBAN ile yapanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Ev sahibi kiracı ilişkileri son yılların en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Özellikle kiralardaki fahiş artış nedeniyle yaşanan sorunlar bir hayli artış gösterirken mülk sahipleri kiracısını çıkarmak için farklı yöntemler denemeye başladı. Yargıtay kirasını banka üzerinden IBAN numarası ile yatıranları yakından ilgilendiren bir karar imza attı.
• 06 Şubat 2024 - 07:12 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2024 - 07:12 • Son Güncelleme: