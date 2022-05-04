Kim Kardashian Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı,olay oldu!

'BU ELBİSEYİ BİR TEK KİŞİ GİYMELİYDİ: MARILYN MONROE'

"Marilyn: Behind the Icon" adlı TV belgeselinin yapımcısı olan Nina Boski de Michelle Morgan'a benzer bir görüşü savundu. Onun görüşüne göre Kardashian'ın kısa bir kırmızı halı pozu için bu elbiseyi giymesi "hafızalara Marilyn Monroe ile ilgili olumlu bir anı olarak" kazınmadı. Boski sözlerini şöyle sürdürdü: " Kim'in neden bu elbiseyi giymek istemiş olabileceğini anlıyorum. Ama o elbise sadece bir tek kişi tarafından giyilmeli. O da efsane Marilyn Monroe." Boski, Kim Kardashian'ın bu elbiseyi giyip MET Gala kırmızı halısına çıkmasının, ölümünün 60'ıncı yılında "Marilyn Monroe'nun mirasına katkısı olmadığını" savundu.