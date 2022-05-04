Kim Kardashian Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı,olay oldu!
ABD'nin en önemli moda etkinliklerinden biri olan Met Gala'da kırmızı halı yürüyüşü dün gece gerçekleşti. Moda Antolojisi temasıyla gerçekleşen etkinlikte Kim Kardashian Marilyn Monroe'nun elbisesiyle katıldı.
New York'taki Metropolitan Museum'un (Metropolitan Müzesi) geleneksel gala gecesi 2 Mayıs'ta yapıldı. Geçmiş yılların ışıltısını gözler önüne sermeyi amaçlayan gecenin en çok konuşulan ünlülerinden biri de Kim Kardashian oldu.
ELBİSEYE GİRMEK İÇİN DİYET YAPTI
Medyatik güzel, Marilyn Monroe’ya ait olan ve 5 milyon dolar değerindeki elbiseyi giydi.
'BU ELBİSEYİ BİR TEK KİŞİ GİYMELİYDİ: MARILYN MONROE'
"Marilyn: Behind the Icon" adlı TV belgeselinin yapımcısı olan Nina Boski de Michelle Morgan'a benzer bir görüşü savundu. Onun görüşüne göre Kardashian'ın kısa bir kırmızı halı pozu için bu elbiseyi giymesi "hafızalara Marilyn Monroe ile ilgili olumlu bir anı olarak" kazınmadı. Boski sözlerini şöyle sürdürdü: " Kim'in neden bu elbiseyi giymek istemiş olabileceğini anlıyorum. Ama o elbise sadece bir tek kişi tarafından giyilmeli. O da efsane Marilyn Monroe." Boski, Kim Kardashian'ın bu elbiseyi giyip MET Gala kırmızı halısına çıkmasının, ölümünün 60'ıncı yılında "Marilyn Monroe'nun mirasına katkısı olmadığını" savundu.
'MONROE HAYRANLARINI ÖFKELENDİRDİ'
Marilyn Monroe uzmanı ve koleksiyoner Scott Fortner'a göre "Kim Kardashian, bu tercihiyle internette büyük yankı uyandırdı. Bu hem onun için hem de elbisenin sergilendiği Ripley Müzesi için bir fırsattı. Fakat Fortner da bu durumun, Marilyn Monroe'nun hayranlarını öfkelendirdiğini hatırlattı. Çünkü bu elbise de onların "dokunulmaz" saydığı bir şeyin parçası.
'BU ELBİSE BİR ULUSAL HAZİNE'
Fortner, bu elbisenin "bir ulusal hazine" olduğunu savundu. Ve sonra da şunları söyledi: "Bu elbise başka hiç kimse tarafından giyilmemeli. Eğer bana bağlı olsaydı, bu elbisenin giyilmesine izin vermezdim. Çünkü bu elbise Amerikan kültürel tarihinin bir parçası."
Öte yandan Fortner'ın düşüncesine göre Kim Kardashian'ın bu efsane elbiseyi giymesi bir yandan da genç kuşaklarda Marilyn Monroe ile ilgili bir farkındalık yarattı.
'DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞAN UTANMAZ ÖDÜLÜ KARDASHIAN'IN'
Kim Kardashian'ın Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giymesine bir eleştiri de İngiliz Daily Mail gazetesinin yazarı Sarah Vine'den geldi. Vine da yazısında " Dikkat çekmeye çalışan utanmaz ödülü her zamanki gibi Kim Kardashian'ın oldu" diyerek durumu yorumladı. Kardashian'ı "ucuz bir Marilyn Monroe' olarak değerlendirdi.
MÜZE: ELBİSEYE ZARAR GELMEDİ, HER TÜR ÖNLEM ALINDI
Bu arada Kim Kardashian'a elbiseyi ödünç veren Ripley Museum yetkilileri ise zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı. Kardashian'ın, vücut makyajı yapmadığını ve daha sonra yapılan incelemede ikonik elbisenin hiçbir zarar görmediğinin belirlendiğini de ekledi.
'EFSANELERİ RAHAT BIRAK'
Bu arada Kardashian'ın bu elbiseyle MET Gala kırmızı halısına çıkmasına öfkeli Marilyn Monroe hayranları da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bir kullanıcı Twitter'da paylaştığı mesajda Kim Kardashian'ı kast ederek "O böyle ikonik bir elbiseyi giymeyi hak etmiyor. O "plastik" bir kadın, Marilyn Monroe ise saf bir güzellikti" diye yazdı. Bir başka kullanıcı da "Marilyn daha iyisini yaptı tatlım. Efsaneleri rahat bırakabilirsin, değil mi?" diye yazdı.