Kim Kardashian-Kanye West çiftinin evlilikleri resmen bitti!

KARDASHIAN RESMEN BEKAR İLAN EDİLDİWEST'İN TALEBİ REDDEDİLDİ Mahkeme, West’in, eski eşinin bekar ilan edilme talebine itirazını, dava süresince devam eden tutarsız davranışları, çıkardığı zorluklar ve dördüncü kez avukat değiştirmesi üzerine reddetti.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul etti. Mahkeme, West'in itirazını dikkate almadı. Yani North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu olan çift, sonunda resmi olarak boşandı. Çiftin dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu henüz netleşmedi.Duruşmaya görüntülü olarak katılan Kardashian’a, “Sorunlar, anlaşmazlıklar ve farklılıklar evliliğinizin bozulmasına neden oldu mu?” gibi sorular sorulurken, Kardashian'ın yanıtı “Evet" oldu.