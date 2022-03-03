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MagazinKim Kardashian-Kanye West çiftinin evlilikleri resmen bitti!
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• 03 Mart 2022 - 13:28 • Son Güncelleme:

Kim Kardashian-Kanye West çiftinin evlilikleri resmen bitti!

2014 yılında dünyaevine giren dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian ile rapçi Kanye West'in boşanma davası dün görüldü. Dört çocukları olan Kardashian ve West'in sekiz yıllık evlilikleri resmen bitti.

• 03 Mart 2022 - 13:28 • Son Güncelleme:
1Kim Kardashian-Kanye West çiftinin evlilikleri resmen bitti
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Birkaç ay önce adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan Kanye West ile Kim Kardashian, sekiz yıl önce ihtişamlı bir törenle nikah masasına oturmuştu.

2Kim Kardashian-Kanye West çiftinin evlilikleri resmen bitti

Geçtiğimiz yıl şubat ayında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklayan ikilinin boşanma davası sonuçlandı. Kardashian'ın mahkemede hakimden resmi olarak bekar ilan edilmesi talebinde bulunacağı haberleri yer basında yer alırken, beklenen oldu.

3KARDASHIAN RESMEN BEKAR İLAN EDİLDİWESTİN TALEBİ REDDEDİLDİ Mahkeme, West’in, eski eşinin bekar ilan edilme talebine itirazını, dava süresince devam eden tutarsız davranışları, çıkardığı zorluklar ve dördüncü kez avukat değiştirmesi üzerine reddetti.

KARDASHIAN RESMEN BEKAR İLAN EDİLDİWEST'İN TALEBİ REDDEDİLDİ Mahkeme, West’in, eski eşinin bekar ilan edilme talebine itirazını, dava süresince devam eden tutarsız davranışları, çıkardığı zorluklar ve dördüncü kez avukat değiştirmesi üzerine reddetti.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul etti. Mahkeme, West'in itirazını dikkate almadı. Yani North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu olan çift, sonunda resmi olarak boşandı. Çiftin dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu henüz netleşmedi.Duruşmaya görüntülü olarak katılan Kardashian’a, “Sorunlar, anlaşmazlıklar ve farklılıklar evliliğinizin bozulmasına neden oldu mu?” gibi sorular sorulurken, Kardashian'ın yanıtı “Evet" oldu.

4WESTİN TALEBİ REDDEDİLDİ

WEST'İN TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, West’in, eski eşinin bekar ilan edilme talebine itirazını, dava süresince devam eden tutarsız davranışları, çıkardığı zorluklar ve dördüncü kez avukat değiştirmesi üzerine reddetti.

5Kim Kardashian-Kanye West çiftinin evlilikleri resmen bitti

Duruşmaya görüntülü olarak dahi katılmayan ünlü rap yıldızı, davadan 24 saat önce avukatını değiştirerek yeni bir avukat tutmuştu.Kardashian'ın avukatı ise hakime, West’in bu hamlesinin bir geciktirme taktiği olduğu ve onun stratejik ilerlediğini söyledi.

6ORTAK VELAYET KONUSUNDA HEMFİKİRLER

ORTAK VELAYET KONUSUNDA HEMFİKİRLER

Evlilik sözleşmesine bağlı kalan ikiliden West, geçtiğimiz yıl nisan ayında mahkemeye başvuru yapmıştı ve dört çocuklarının ortak velayetini talep etmişti. Çift, ortak velayet konusunda hemfikirdi.

7SEVGİLİLER GÜNÜNDE KAMYON DOLUSU GÜL

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE KAMYON DOLUSU GÜL

Öte yandan o sırada Julia Fox ile aşk yaşayan ünlü rapçi, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti. Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor." diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı.

8Kim Kardashian-Kanye West çiftinin evlilikleri resmen bitti

Ünlü isim, üzerinde, "Benim görüşüm gayet açık ve berrak..." yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

9Kim Kardashian-Kanye West çiftinin evlilikleri resmen bitti

West, gönderisinde, "Bizim ilişimiz kamuya mal oldu çünkü biz tanınan insanlarız. Bazı insanlar benim çılgın olduğumu düşünebilir ama aşık olmak, çılgın olmak demektir ve ben ailem için çılgına dönmüş durumdayım." ifadelerine yer vermişti.

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