Kim Kardashian-Kanye West çiftinin evlilikleri resmen bitti!
2014 yılında dünyaevine giren dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian ile rapçi Kanye West'in boşanma davası dün görüldü. Dört çocukları olan Kardashian ve West'in sekiz yıllık evlilikleri resmen bitti.
Birkaç ay önce adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan Kanye West ile Kim Kardashian, sekiz yıl önce ihtişamlı bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Geçtiğimiz yıl şubat ayında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklayan ikilinin boşanma davası sonuçlandı. Kardashian'ın mahkemede hakimden resmi olarak bekar ilan edilmesi talebinde bulunacağı haberleri yer basında yer alırken, beklenen oldu.
KARDASHIAN RESMEN BEKAR İLAN EDİLDİWEST'İN TALEBİ REDDEDİLDİ Mahkeme, West’in, eski eşinin bekar ilan edilme talebine itirazını, dava süresince devam eden tutarsız davranışları, çıkardığı zorluklar ve dördüncü kez avukat değiştirmesi üzerine reddetti.
Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul etti. Mahkeme, West'in itirazını dikkate almadı. Yani North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu olan çift, sonunda resmi olarak boşandı. Çiftin dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu henüz netleşmedi.Duruşmaya görüntülü olarak katılan Kardashian’a, “Sorunlar, anlaşmazlıklar ve farklılıklar evliliğinizin bozulmasına neden oldu mu?” gibi sorular sorulurken, Kardashian'ın yanıtı “Evet" oldu.
SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE KAMYON DOLUSU GÜL
Öte yandan o sırada Julia Fox ile aşk yaşayan ünlü rapçi, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti. Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor." diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı.