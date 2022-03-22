• 22 Mart 2022 - 13:01 • Son Güncelleme:
Kim Kardashian gece yarısı plaja indi!
Kanye West ile resmen boşanmasına rağmen eski kocasının sosyal medyada sözlü saldırılarına maruz kalan Kim Kardashian hayatına devam etmeye çalışıyor. Kendini markasının yeni tasarımlarına adayan Kardashian gece yarısı ten rengi mayosuyla denizdeydi.
• 22 Mart 2022 - 13:01 • Son Güncelleme:
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Kim Kardashian hem özel hayatı hem paylaşımları hem de iş hayatıyla gündemde. Pete Davidson ile aşk yaşayan ve boşandığı eşi Kanye West ile sorunları devam eden Kim markasının yeni tasarımlarını giyip poz vermeyi ihmal etmiyor.
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Gece yarısı ten rengi mayosunu giyip kıvrımlarını sergileyen ünlü yıldız hayranlarının beğenisini topladı.
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