Kilogramı 650 bin liradan satılan 500 kilo safran soğanı Safranova'da 7 dekarlık alana dikildi
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safranın soğan dikimi sürüyor.
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Yaklaşık 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip safran, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan ürünler arasında yer alıyor.
Kilogramı yaklaşık 650 bin liradan satılan safran, üretiminin zahmetli olması ve sınırlı miktarda elde edilmesi nedeniyle "dünyanın en pahalı baharatı" olarak biliniyor. Gayza köyündeki Safranova bahçesinde safran soğanı dikim programı gerçekleştirildi.
Programa Karabük Valisi Oktay Çağatay, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ve Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder katıldı.
Program öncesinde Safranova'yı gezen Vali Çağatay, Safranbolu TSO Başkanı Erol Altuntepe'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gezinin ardından Vali Yavuz ve protokol üyeleri safran soğanlarını toprakla buluşturdu.
Safranova'da 7 dekarlık alana yaklaşık 500 kilogram safran soğanı dikildiği öğrenildi. Vali Çağatay gazetecilere yaptığı açıklamada, "Safranbolu'nun ismiyle müsemma olan safran, en kıymetli ürünlerimizden bir tanesi. İnşallah ekim sonu, kasım başı gibi hasadını gerçekleştireceğiz" dedi. İlk defa safran hasadına katıldığını belirten Çağatay, programa davet için de gerekli kurumlara teşekkürlerini iletti.
Safranbolu TSO Başkanı Erol Altuntepe ise, Safranova'nın kente hem turizm hem de tarım noktasında değer kattığını ifade ederek, "Çiftçilerimize safran noktasında destekleyerek rekolteyi artırmak için elimizden geleni yapmaktayız" diye konuştu.
Safranova'daki 15 dekar alanda safran dikimi yapıldığını dile getiren Altuntepe, "Bunun 7-8 dekarı geçen yıl ektiğimiz soğanlardan oluşuyordu. Bu sene de 7 dekar alana safran soğanı dikimi gerçekleştirmiş olduk. Geçtiğimiz sezon 650 bin TL civarındaydı. Bu yıl ki hasada göre yeni fiyatı belli olacak" ifadelerine yer verdi. Açıklamaların ardından program verilen ikramla sona erdi.