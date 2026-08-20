Kilogramı 650 bin liradan satılan 500 kilo safran soğanı Safranova'da 7 dekarlık alana dikildi

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Safranova'da 7 dekarlık alana yaklaşık 500 kilogram safran soğanı dikildiği öğrenildi. Vali Çağatay gazetecilere yaptığı açıklamada, "Safranbolu'nun ismiyle müsemma olan safran, en kıymetli ürünlerimizden bir tanesi. İnşallah ekim sonu, kasım başı gibi hasadını gerçekleştireceğiz" dedi. İlk defa safran hasadına katıldığını belirten Çağatay, programa davet için de gerekli kurumlara teşekkürlerini iletti.