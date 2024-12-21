Kebabın başkentine Karadeniz çıkarması: Hamsisinden, fındığına Gazianteplilerden yoğun ilgi!

KEBAP ŞEHRİNDE KARADENİZ ESİNTİLERİ
Gastronomi alanında UNESCO tarafından tescillenen lezzetleriyle öne çıkan, başta kebap çeşitleriyle, beyranı, yuvalaması, baklavası ve katmerlerinin yanı sıra 99 adet tescilli yemeğiyle kendisinden söz ettiren Gaziantep’te, Karadeniz rüzgarı esiyor. Karadeniz’in incisi hamsinin yanı sıra muhlama, mısır unu, Laz böreği, Karadeniz’e özgü yemeklerin ve yöresel kıyafetlerin sunulduğu festivale Gaziantepliler yoğun ilgi gösteriyor. Karadeniz kültürünün coşkuyla yaşandığı festivalde, bölgeye özgü lezzetler ve renkli etkinlikler de ön plana çıkıyor. 22 Aralık Pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek olan festivali gezen Gaziantepliler, Rize, Trabzon ve Giresun gibi Karadeniz bölgesinin diğer illerinin birbirinden lezzetli ürünlerini tatma fırsatı buluyor.