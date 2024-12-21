Kebabın başkentine Karadeniz çıkarması: Hamsisinden, fındığına Gazianteplilerden yoğun ilgi!

"KARADENİZ'İN LEZZETLERİNİ KEBAP ŞEHRİ GAZİANTEP'E GETİRDİK"

Gaziantep Festival Park'ta düzenlenen ve Karadeniz kültürünün tanıtıldığı festival ile ilgili bilgi veren festival koordinatörü Kutluhan Aksoy, Karadenizli hemşehrilerini ve tüm Gazianteplileri festivale beklediğini söyledi. Festivale yoğun ilginin olduğunu söyleyen Aksoy, “Karadeniz'i Gaziantep'e getirdik. Gaziantepliler için Karadeniz Tanıtım Günleri ve Hamsi Festivali etkinliği gerçekleştiriyoruz. Festivali Gaziantep Karadenizliler Derneği düzenliyor. Biz de festival için Trabzon'dan geldik. Karadeniz Bölgesi'nin fındığını, tereyağını, kuymağını, keşanını, Sürmene bıçağını, mısır ununu ve bölgemize ait tüm ürünleri Gazianteplilerle paylaşmak için Gaziantep’teyiz. Festivalimiz çok güzel geçiyor. Festivalimiz çok faydalı oldu.