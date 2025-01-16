Kayseri'de film gibi hikaye! Doğduğunda anne ve babası onu başka bir aileye verdi, yıllar sonra Rus olduğunu öğrendi
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan Sofia Eliz Bera Abacı (25), 14 yıl önce kansere yakalanan ve daha sonra hayatını kaybeden babası sandığı Hamdi Abacı'dan Rus bir ailenin kızı olduğunu öğrendi. Abacı, o günden bu yana 11 yıldır Rus olan gerçek anne ve babasını arıyor. Abacı, "2014 yılında üvey babam ölmeden önce vicdanen rahatlamak amacıyla 'kızım senin gerçek ismin Sofia Eliz Bera' dedi. Ben o zamana kadar ismimi hep 'Elif' olarak biliyordum. 2022 yılına kadar 'Elif' ismimle yaşadım. Ardından gerçek ismimle yeniden kimlik aldım. 11 yıldır gerçek ailemi arıyorum. Üvey babam Hamdi ile üvey annem Zeliha 1999 yılında evlenip Kırşehir'e taşınıyorlar. Orada üvey annem hamile kalıyor. Kırşehir'den Kayseri'ye gelirken sancılanıyor. " dedi.
Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)-
• 16 Ocak 2025 - 12:39 • Son Güncelleme:
Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)-
• 16 Ocak 2025 - 12:39 • Son Güncelleme: