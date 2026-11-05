KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026? MEB 2026 ara tatil tarihleri belli oldu: Okullar 9 gün tatil

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Kasım ara tatili ne zaman 2026? sorusu öğrencilerin ve velilerin en çok araştırdığı eğitim başlıkları arasına girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım sürerken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde tatilin başlayacağı gün, sona ereceği tarih ve öğrencilerin yeniden ders başı yapacağı tarih net olarak yer alıyor.



Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ara tatil hangi tarihler arasında yapılacak? Kasım ara tatili kaç gün sürecek? Okullar 9 gün tatil mi olacak? Öğrenciler ara tatilden sonra hangi gün okula dönecek? Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? İşte MEB 2026-2027 çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatilinin tüm detayları…