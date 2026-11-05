KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026? MEB 2026 ara tatil tarihleri belli oldu: Okullar 9 gün tatil
Kasım ara tatili ne zaman 2026, okullar ne zaman tatil olacak? Kasım ayının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler 2026-2027 eğitim öğretim yılı ilk ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. “Kasım ara tatili hangi tarihler arasında?”, “2026 ara tatil ne zaman başlıyor?”, “Okullar kaç gün tatil olacak?”, “Kasım ara tatili 9 gün mü?” ve “Ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak?” soruları gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. İşte 2026 Kasım ara tatili tarihleri ve MEB eğitim takviminin ayrıntıları…
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Kasım ara tatili ne zaman 2026? sorusu öğrencilerin ve velilerin en çok araştırdığı eğitim başlıkları arasına girdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım sürerken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde tatilin başlayacağı gün, sona ereceği tarih ve öğrencilerin yeniden ders başı yapacağı tarih net olarak yer alıyor.
Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ara tatil hangi tarihler arasında yapılacak? Kasım ara tatili kaç gün sürecek? Okullar 9 gün tatil mi olacak? Öğrenciler ara tatilden sonra hangi gün okula dönecek? Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? İşte MEB 2026-2027 çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatilinin tüm detayları…
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından ara tatil dönemine girecek.
Resmi ara tatil dönemi ise 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
ARA TATİL HANGİ TARİHLER ARASINDA?
2026 Kasım ara tatili 16 Kasım Pazartesi ile 20 Kasım Cuma tarihleri arasında yapılacak.
Buna göre öğrenciler hafta içindeki beş gün boyunca okula gitmeyecek.
Tatil öncesi ve sonrasındaki hafta sonları da hesaba katıldığında öğrenciler için 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar toplam 9 günlük bir tatil dönemi oluşacak.
KASIM ARA TATİLİ 9 GÜN MÜ?
Evet. Resmi ara tatil süresi hafta içi 5 gün olsa da iki hafta sonunun da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 gün boyunca derslere ara verecek.
Tatil takvimi şöyle olacak:
Son ders günü: 13 Kasım 2026 Cuma
Tatilin fiilen başladığı gün: 14 Kasım Cumartesi
Resmi ara tatil başlangıcı: 16 Kasım Pazartesi
Resmi ara tatil bitişi: 20 Kasım Cuma
Son tatil günü: 22 Kasım Pazar
Okulların açılacağı tarih: 23 Kasım 2026 Pazartesi
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
Böylece 16-20 Kasım arasındaki resmi ara tatilin ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi kaldığı yerden devam edecek.
KASIM ARA TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?
5 Kasım 2026 tarihi itibarıyla resmi ara tatilin başlamasına 11 gün kaldı.
Öğrenciler açısından hafta sonuyla birlikte tatil süreci ise 14 Kasım Cumartesi günü başlayacak.
Bu nedenle öğrencilerin son ders günü 13 Kasım Cuma olacak.
ÖĞRETMENLER KASIM ARA TATİLİNDE ÇALIŞACAK MI?
Öğrenciler ara tatil yaparken öğretmenlerin mesleki çalışma programı devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenlerin 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasındaki mesleki çalışmaları Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.
Böylece öğretmenler kasım dönemi mesleki çalışmalarını uzaktan eğitim içerikleri üzerinden tamamlayabilecek.
10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kasım ara tatilinin yaklaşması nedeniyle 10 Kasım'da okullar tatil mi? sorusu da araştırılıyor.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü okullarda eğitim devam edecek. Okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programları ve törenler gerçekleştirilecek.
2026-2027 SÖMESTİR TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönemin ardından öğrencilerin bir sonraki uzun tatili yarıyıl tatili olacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ikinci dönem için 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2027?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2027?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027