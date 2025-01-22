Kartalkaya'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

10 SAAT BOYUNCA YANDI
Hürriyet'te yer alan habere göre; Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara’dan çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. İlk ekip yangından 45 dakika sonra bölgeye vardı. AFAD, Jandarma Arama-Kurtarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil ekipleri de bölgeye gönderildi. Yaklaşık 460 kişilik ekip, 10 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları başladı. “Her an çökebilir” uyarısının yapıldığı otelde, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tek tek odalara girerek mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Yangından saatler sonra girilen odalarda ölenlerle karşılaşıldı.