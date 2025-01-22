Kartalkaya'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

YANGIN ALARMI ÇALIŞMADI

Otelde yangın alarmı ve duman sensörlerinin çalışmadığı belirlendi. Bu nedenle çoğu kişi yangına uykularında yakalandı. Ayrıca yangının ardından otomatik olan kapılar çalışmadı. Yangına dayanıklı olması gereken iç koridor kapılarının da standartlara uygun olmadığı belirlendi. Mevzuata göre her kat için en az 2 acil çıkış alanı olması gerekirken, otelde acil durum, tahliye ve yangına müdahale planı da bulunmadığı kaydedildi.