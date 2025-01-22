Kartalkaya'da yanan otelin kayak eğitmeni o anları anlattı! 'İçeride eğitim verdiğim öğrencilerim vardı'

12 katlı Grand Kartal Otel misafirleri, her yorucu kayak günü yaptıkları gibi gece dinlenmek üzere odasına çekilmişti. Kısa süre sonra pek çoğunu uyku sırasında duyduğu koku uyandıracak ve tatil için gittikleri otelden, canlarını kurtarmak için kaçma mücadelesi başlayacaktı. Çoğunluğu ahşap malzemeden inşa edilen otel, bilinmeyen bir sebeple yanıyordu. Henüz yangının kaynağı bilinmese de restoran katında başladığı bilgisi gelmişti. Kayak yapmak, karla dolu 2 bin 200 metrelik bir tepede, ıslak bir havada hiç bu kadar ‘can yakıcı’ olmamıştı. Pek çok öğrencisi otelde konaklayan Kayak Eğitmeni ve Spor Yorumcusu Necmi Kepçetutan da gündüz kayak eğitimi verdiği öğrencilerini belki de son kez odalarına uğurladığından habersizdi. Gün aydınlandığında 8 saati aşkın süredir yanan otelde o da öğrencilerine ulaşmaya çalışıyordu. Necmi Kepçetutan, 76 kişiye mezar olan otelde yaşananları Milliyet.com.tr'ye anlattı.