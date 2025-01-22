Kartalkaya'da yanan otelin kayak eğitmeni o anları anlattı! 'İçeride eğitim verdiğim öğrencilerim vardı'
21 Ocak 2025, sömestir tatilinde Bolu Kartalkaya’da kayak yapmayı seçenler için kâbus dolu bir gece olmak üzereydi. 12 katlı Grand Kartal Otel, sabah orada yeniden buluşmak umuduyla pistten ayrılan misafirler için korku ve acı dolu saatlere sahne olmuş, restoran katında başladığı düşünülen yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Otel yangınında saatler süren kaçış mücadelesini, öğrencilerini kurtarmak için canla başla çalışan Kayak Eğitmeni Necmi Kepçetutan anlattı.
• 22 Ocak 2025 - 09:47 • Son Güncelleme:
• 22 Ocak 2025 - 09:47 • Son Güncelleme: