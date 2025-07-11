Kartalkaya yangın davasında ortalık karıştı! Mağdur ailelerde 'artık yeter' feryadı yükseldi
Kaynak : İHA - AA
Bolu'da 21 Ocak'ta Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı büyük yangının davası, beşinci gününde Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Duruşma esnasında sanık yakınları ile mağdur aileler arasında gerginlik yaşandı. Mahkeme Başkanı duruşma düzenini bozmaya çalışanları tutuklayacağı uyarısında bulunurken, yangında 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, sanık yakınlarının hakaret ve tahrikleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. 'Başka Canımız Yok' platformu adına konuşan Zeynep Kotan, ailelerin 170 gündür yaşadığı baskıyı dile getirerek 'yeter artık' dedi.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katılıyor.
Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşma, otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül'ün çapraz sorgusuna devam edilmesiyle başladı.
Duruşma başında konuşan Mahkeme Başkanı, "Dün sanık yakınlarından birinin hakaret ettiği iddia edildi. Duruşma düzenini bozan tutuklanacak. Herkes kanunlar çerçevesinde beyanda bulunacak. Kimse kimseye hakarette bulunmayacak." dedi.
Yangında 8 yakını hayatını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, ailelere ve müşteki avukatlarına hakaret edildiğini söyleyerek, "Bize parmak sallayan meslektaşımız hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
5’inci günün sabahı, Başka Canımız Yok platformu üyelerinin yaptığı basın açıklamasıyla başladı. Platform adına basın açıklaması yapan Zeynep Kotan, baskıya maruz kaldıklarını işaret etti.
Tahriklere maruz kaldıklarını belirten Kotan, "Artık yeter. 170 gündür sevdiklerine hasret aileler olarak artık 'yeter' diyoruz. 4 gündür, 21 Ocak'ta bize yaşatılan organize kötülüğün organize savunmasına maruz kalıyoruz. 4 gündür sanıkların sorgusundan tek duyduğumuz 'Bilmiyorum, hatırlamıyorum, görmedim, sorumlu değilim ve kağıt üstünde'. Sadece bununla da kalmıyor. Sanık vekillerinin ve sanık yakınlarının tahriklerine maruz kalıyoruz. Gözlerimizin içine baka baka karıncayı bile incitmeyen bir aile olduklarını söylüyorlar. Dün heyet başkanı bir sanık vekil müştekileri tahrik etmeyin diye uyarmak zorunda kaldı. Bu tahrike sadece müştekiler de maruz bırakılmıyor. Sanık müdafileri tarafından vekillerimizin sorularına sistematik bir şekilde müdahale ediliyor" dedi.
Sanık yakınının mağdur aileleri tahrik etmek için her yolu denediğini ifade eden Kotan, "8 canını yitirmiş bir babanın, bir vekilin sözü, acısı hiçe sayılıp geçiliyor. Bir sanığın yakını müştekilere hakaret etme cesaretini gösterebiliyor. Bununla da kalmayıp güvenliği sağlamakla görevli kolluk güçlerine fiziksel müdahalede bulunmaya çalışıyor. Aynı sanık yakını ilk günden bu yana bizleri de tahrik etmek için her yolu deniyor. Duruşmada defalarca tek talebimizin acımıza saygı duyulması olduğunu dile getirmemize rağmen bize reva görülen bu.
Bizim tek talebimiz, adil ve şeffaf bir yargılama süreciyle tüm sorumluların hesap vermesi ve cezalandırılması. Buradan öyle emsal bir karar çıksın ki artık herkes attığı imzanın sorumluluğunu bilsin. Bu emsal karar sadece biz aileler için değil tüm Türkiye'nin güvenli geleceği için önem taşımaktadır. Biz buradayız. Merhametsiz yüreklere rağmen dimdik ayaktayız. Canlarımızın anısına bu mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Yüce mahkemenin adaletine güveniyoruz" şeklinde konuştu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.