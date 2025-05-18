Kars'ta Hz. İsa’nın olduğu değerlendirilen figür ilk kez sergilendi! 133 yıl önce Ruslar bulmuştu
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Ani Ören Yeri'nde 1892 yılında Rus Dil Bilimler Akademisi'nde görevli Nicholas Marr tarafından yapılan kazı çalışmasında çıkarılan Hz. İsa'nın figürünün olabileceği değerlendirilen taş rölyef, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde ilk kez sergiye çıkarıldı. Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürü Hakim Aslan, 133 yıl önce çıkarılan taş rölyefte figürün Hz. İsa olarak değerlendirildiğini söyledi.
Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)-
• 18 Mayıs 2025 - 09:58 • Son Güncelleme:
Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)-
• 18 Mayıs 2025 - 09:58 • Son Güncelleme: