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GündemKarslıların fark edemediğini Ordulu aile fark etti! Yıllar önce dedeleri buraya geliyordu şimdi kendileri geliyor
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Karslıların fark edemediğini Ordulu aile fark etti! Yıllar önce dedeleri buraya geliyordu şimdi kendileri geliyor

Her yıl havaların ısınmasıyla Ordu'dan Kars'ın kırsal bölgelerine göç ederek göçebe hayatı yaşayan karı koca arıcılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Büyükşehirlere göç edip işçi olmak yerine kendi toprağında kalarak üretim yaparak kimseye muhtaç olmayan aile yılda yaklaşık 6 ton bal üretiyor. Dedelerinden kalan ata mesleği arıcılığı severek yaptıklarını söyleyen üretici Ali Yaman, 'Bu sene 21. senem. Arıcılık bizim dede mesleğimiz. Dedemiz 1975 yılında yine Arpaçay Kuyucuk'ta arıcılık yapmış. O tarihten bu yana biz de bu geleneği sürdürüyoruz' dedi.

KARS (İHA) -
• 02 Haziran 2025 - 10:40 • Son Güncelleme:
KARS (İHA) -
• 02 Haziran 2025 - 10:40 • Son Güncelleme:
1Karslıların fark edemediğini Ordulu aile fark etti Yıllar önce dedeleri buraya geliyordu şimdi kendileri geliyor

Ordu'dan Kars'a gelerek arıcılık yapan çift, dedelerinden miras kalan geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor. Yılda yaklaşık 6 ton bal üretimi yapan Yaman ailesi arıcılıkla üç çocuklarını okuttu.

2Karslıların fark edemediğini Ordulu aile fark etti Yıllar önce dedeleri buraya geliyordu şimdi kendileri geliyor

Kars'a havaların ısınmasıyla birlikte arıcılar da gelmeye başladı. Ordu'nun Fatsa ilçesinden Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmen Köprü köyüne kovanlarını getiren bal üreticisi Ali Yaman, 21 yıldır dedelerinden kalan mesleği sürdürüyor.

3Karslıların fark edemediğini Ordulu aile fark etti Yıllar önce dedeleri buraya geliyordu şimdi kendileri geliyor

Kars'ın zengin florasından dolayı bölgeyi tercih ettiklerini belirten Yaman, yıllardır aynı noktada bal üretimi yaptıklarını kaydetti. Yaman ailesi yılda yaklaşık 6 ton bal üretiyor.

4Karslıların fark edemediğini Ordulu aile fark etti Yıllar önce dedeleri buraya geliyordu şimdi kendileri geliyor

Değirmen köprü köyüne 21 yıldır geldiğini belirten üretici Ali Yaman, "Bu sene 21. senem. Arıcılık bizim dede mesleğimiz. Dedemiz 1975 yılında yine Arpaçay Kuyucuk'ta arıcılık yapmış.

5Karslıların fark edemediğini Ordulu aile fark etti Yıllar önce dedeleri buraya geliyordu şimdi kendileri geliyor

O tarihten bu yana biz de bu geleneği sürdürüyoruz. Kars'ın Arpaçay ilçesi Değirmen Köprü köyü, yani Cedere'deyim. Buranın doğası, bitki örtüsü çok güzel, geven, boğa dikeni, kekik gibi bitkiler sayesinde arılar kaliteli bal üretiyor.

6Karslıların fark edemediğini Ordulu aile fark etti Yıllar önce dedeleri buraya geliyordu şimdi kendileri geliyor

Bu yüzden bölgeyi bırakmıyoruz. 200'e yakın arı kovanımız var ve yılda ortalama 5 ile 6 ton arasında bal üretiyoruz" dedi.

7Karslıların fark edemediğini Ordulu aile fark etti Yıllar önce dedeleri buraya geliyordu şimdi kendileri geliyor

Eşiyle birlikte arıcılık yaptığını ifade eden Seyran Yaman, arıcılıkla çocuklarını okuttuklarını söyledi. Seyran Yaman, "Eşimle birlikte 21 yıldır arıcılık yapıyoruz.

8Karslıların fark edemediğini Ordulu aile fark etti Yıllar önce dedeleri buraya geliyordu şimdi kendileri geliyor

Bu meslek sayesinde 3 çocuğumuzu okuttuk. Başka bir gelirimiz yok, sadece arıcılıkla geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.

9Karslıların fark edemediğini Ordulu aile fark etti Yıllar önce dedeleri buraya geliyordu şimdi kendileri geliyor

Öte yandan, Yaman ailesi, hem doğal üretimi, hem de dedelerinden miras kalan geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor. Çift arıların ve kovanların bakımını da birlikte yapıyor. Sabahın erken saatlerinde kovanlarının başına gelen çift, karanlık çökünce dinlenmek üzere kulübelerine geçiyor.