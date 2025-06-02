Karslıların fark edemediğini Ordulu aile fark etti! Yıllar önce dedeleri buraya geliyordu şimdi kendileri geliyor

O tarihten bu yana biz de bu geleneği sürdürüyoruz. Kars'ın Arpaçay ilçesi Değirmen Köprü köyü, yani Cedere'deyim. Buranın doğası, bitki örtüsü çok güzel, geven, boğa dikeni, kekik gibi bitkiler sayesinde arılar kaliteli bal üretiyor.