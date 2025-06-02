Karslıların fark edemediğini Ordulu aile fark etti! Yıllar önce dedeleri buraya geliyordu şimdi kendileri geliyor
Her yıl havaların ısınmasıyla Ordu'dan Kars'ın kırsal bölgelerine göç ederek göçebe hayatı yaşayan karı koca arıcılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Büyükşehirlere göç edip işçi olmak yerine kendi toprağında kalarak üretim yaparak kimseye muhtaç olmayan aile yılda yaklaşık 6 ton bal üretiyor. Dedelerinden kalan ata mesleği arıcılığı severek yaptıklarını söyleyen üretici Ali Yaman, 'Bu sene 21. senem. Arıcılık bizim dede mesleğimiz. Dedemiz 1975 yılında yine Arpaçay Kuyucuk'ta arıcılık yapmış. O tarihten bu yana biz de bu geleneği sürdürüyoruz' dedi.
KARS (İHA) -
• 02 Haziran 2025 - 10:40 • Son Güncelleme:
KARS (İHA) -
• 02 Haziran 2025 - 10:40 • Son Güncelleme: