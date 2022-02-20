• 20 Şubat 2022 - 16:44 • Son Güncelleme:
Kardeşini kaybeden Alişan'ın acısı dinmiyor! 'Çok özledim seni'
Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yakalandığı Covid-19'u atlatamamış ve 41 yaşında yaşamını yitirmişti. Alişan kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiriyor.Tüm zamanını ailesi ve işine adayan ünlü türkücü, son paylaşımıyla yürek burktu. Kardeşiyle fotoğraflarını yayınlayan Alişan, özlemini dile getirdi.
• 20 Şubat 2022 - 16:44 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı (41) koronavirüs sebebiyle toprağa verdi. Zor günler geçiren ünlü isim, zaman zaman acısını takipçileriyle de paylaşıyor.
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"GÜNLER GEÇMİYOR"
Alişan, birkaç ay önce de 'teve2 Magazin Masası' programına telefonla bağlanmıştı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı süreci gözyaşlarıyla anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
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