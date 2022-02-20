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MagazinKardeşini kaybeden Alişan'ın acısı dinmiyor! 'Çok özledim seni'
HaberlerMagazin Haberleri Kardeşini kaybeden Alişan'ın acısı dinmiyor! 'Çok özledim seni'
• 20 Şubat 2022 - 16:44 • Son Güncelleme:

Kardeşini kaybeden Alişan'ın acısı dinmiyor! 'Çok özledim seni'

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, yakalandığı Covid-19'u atlatamamış ve 41 yaşında yaşamını yitirmişti. Alişan kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiriyor.Tüm zamanını ailesi ve işine adayan ünlü türkücü, son paylaşımıyla yürek burktu. Kardeşiyle fotoğraflarını yayınlayan Alişan, özlemini dile getirdi.

• 20 Şubat 2022 - 16:44 • Son Güncelleme:
1Kardeşini kaybeden Alişanın acısı dinmiyor Çok özledim seni
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Şarkıcı Alişan, geçtiğimiz temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı (41) koronavirüs sebebiyle toprağa verdi. Zor günler geçiren ünlü isim, zaman zaman acısını takipçileriyle de paylaşıyor.

2Kardeşini kaybeden Alişanın acısı dinmiyor Çok özledim seni

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Alişan, son olarak merhum kardeşi Selçuk Tektaş ve ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

3Kardeşini kaybeden Alişanın acısı dinmiyor Çok özledim seni

Herkesi duygulandıran 45 yaşındaki ünlü türkücü, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara; "Özledim, çok özledim seni…" notunu düştü.

4ÜZERİNE DÜŞEN HER KAR TANESİ BENİ KAHREDİYOR

"ÜZERİNE DÜŞEN HER KAR TANESİ BENİ KAHREDİYOR"

Öte yandan Alişan, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası yaptığı paylaşımla adından ve kardeş acısından söz ettirmişti.

5Kardeşini kaybeden Alişanın acısı dinmiyor Çok özledim seni

Kar yağarken çekilen bir kareyi paylaşan ünlü isim, "Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, üzerine düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza..." demişti.

6GÜNLER GEÇMİYOR

"GÜNLER GEÇMİYOR"

Alişan, birkaç ay önce de 'teve2 Magazin Masası' programına telefonla bağlanmıştı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı süreci gözyaşlarıyla anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

7Kardeşini kaybeden Alişanın acısı dinmiyor Çok özledim seni

"Günler geçmiyor. Kasım 21'inde dört ay olacak ama biz onu beş aydır görmüyoruz, bir ay da yoğun bakım süreci var. En son 20 Haziran'da mesajlaşmıştık. Ayakta kalmak zorundayım, mesleğimi yapmak zorundayım. Çünkü üzerimde birçok sorumluluk var."

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