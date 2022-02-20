Kardeşini kaybeden Alişan'ın acısı dinmiyor! 'Çok özledim seni'

"Günler geçmiyor. Kasım 21'inde dört ay olacak ama biz onu beş aydır görmüyoruz, bir ay da yoğun bakım süreci var. En son 20 Haziran'da mesajlaşmıştık. Ayakta kalmak zorundayım, mesleğimi yapmak zorundayım. Çünkü üzerimde birçok sorumluluk var."