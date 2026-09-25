Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKaradeniz'in Yason Burnu ziyaretçi akınına uğruyor! Tarih ve doğanın buluştuğu nokta
HaberlerGündem Haberleri Karadeniz'in Yason Burnu ziyaretçi akınına uğruyor! Tarih ve doğanın buluştuğu nokta

Karadeniz'in Yason Burnu ziyaretçi akınına uğruyor! Tarih ve doğanın buluştuğu nokta

25.09.2026 - 09:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ordu'da 2 bin 300 yıllık antik liman ve balık üretme havuzlarının kalıntılarına ev sahipliği yapan Yason Burnu Yarımadası, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Karadeniz'in Yason Burnu ziyaretçi akınına uğruyor! Tarih ve doğanın buluştuğu nokta

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu, coğrafi özellikleri sayesinde doğal liman özelliği taşırken, bölgede 2 bin 300 yıllık antik liman ile balık üretme havuzlarının kalıntıları bulunuyor. Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yerlerden biri olduğu bilinen yarımada, tarihi dokusu ve Karadeniz'in mavi sularıyla ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor.

2Karadeniz'in Yason Burnu ziyaretçi akınına uğruyor! Tarih ve doğanın buluştuğu nokta

Su sporları ve dalış için de tercih edilen Yason Burnu'nda, 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ile deniz feneri bulunuyor. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini taşıyan Yason Burnu, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla da ilgi görüyor.

3Karadeniz'in Yason Burnu ziyaretçi akınına uğruyor! Tarih ve doğanın buluştuğu nokta

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından yapılan düzenlemelerle cazibesi artırılan Yason Burnu, özellikle yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafı çekimleri için de tercih ediliyor. Mavi ile yeşilin buluştuğu yarımada, farklı illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

İLGİLİ HABER

Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun'da fındık ne kadar? 24 Eylül fındık fiyatları
Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun'da fındık ne kadar? 24 Eylül fındık fiyatları

4Karadeniz'in Yason Burnu ziyaretçi akınına uğruyor! Tarih ve doğanın buluştuğu nokta

İstanbul'da yaşayan Kadir Türkyılmaz, Yason Burnu'nu çok beğendiğini belirterek, "Burası çok güzel bir yer, iklimi ve doğasıyla harika. Ben İstanbul'da oturuyorum. Sadece Ordu ya da Giresunlu olanlar değil, farklı illerden insanlar da burayı biliyorlar. Geçmişte insanlar çok güzel yerlerde yaşamışlar. Rumlar burayı güzel keşfetmişler, mükemmel bir yer. Burayı herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.

İLGİLİ HABER

Torunu istedi diye ağacın tepesine ev yaptı: Kanada ve Yeni Zelanda'dan görmeye gelenler var!
Torunu istedi diye ağacın tepesine ev yaptı: Kanada ve Yeni Zelanda'dan görmeye gelenler var!

5Karadeniz'in Yason Burnu ziyaretçi akınına uğruyor! Tarih ve doğanın buluştuğu nokta

İstanbul'da yaşayan Turahan Bulgan ise Yason Burnu'nu çok beğendiklerini ifade ederek, "Çok güzel, bakımı da yapılmış. Oturma yerleri ve diğer noktalar güzel şekilde düzenlenmiş, huzur verici bir alan. Buranın tarihi zaten tartışılmaz, binlerce yıl öncesine dayanıyor. Biz de biliyorduk ama bu zamana kadar nasip olmamıştı. Yerinde görmek daha güzel oldu" diye konuştu.

6Karadeniz'in Yason Burnu ziyaretçi akınına uğruyor! Tarih ve doğanın buluştuğu nokta

Bilecikli olan ve İstanbul'dan Yason Burnu'na gelen Orhan Ünal da bölgeyi çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel yerler. Burada yıllar önce yapılmış bir kilise var. Sahil olarak da çok güzel, doğası ve çevresi de güzel. İyi ki gelmişim" ifadelerini kullandı.

    Sizin İçin Seçtiklerimiz

    8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

    8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

    Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

    Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

    Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

    Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

    3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

    3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

    Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

    Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

    Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

    Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi