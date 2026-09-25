Karadeniz'in Yason Burnu ziyaretçi akınına uğruyor! Tarih ve doğanın buluştuğu nokta

5

İstanbul'da yaşayan Turahan Bulgan ise Yason Burnu'nu çok beğendiklerini ifade ederek, "Çok güzel, bakımı da yapılmış. Oturma yerleri ve diğer noktalar güzel şekilde düzenlenmiş, huzur verici bir alan. Buranın tarihi zaten tartışılmaz, binlerce yıl öncesine dayanıyor. Biz de biliyorduk ama bu zamana kadar nasip olmamıştı. Yerinde görmek daha güzel oldu" diye konuştu.