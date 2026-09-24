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Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun'da fındık ne kadar? 24 Eylül fındık fiyatları

24.09.2026 - 12:56Güncellenme Tarihi:
Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun'da fındık ne kadar? 24 Eylül fındık fiyatları

Karadeniz genelinde fındık fiyatları sorgulanmaya devam ediyor. Serbest piyasada illere göre 24 Eylül fındık fiyatları kaç TL oldu? İşte Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun'da fındık ne kadar? 24 Eylül fındık fiyatları

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24 Eylül fındık fiyatları ne kadar? Karadeniz genelinde sıkça araştırılan konuların başında fındık fiyatları geliyor. Üreticiler ellerindeki fındığı en iyi fiyattan satmak için piyasa araştırması yaparken serbest piyasada fındık fiyatları uzun süredir stabil olarak seyrediyor.

SAKARYA

Sakarya'da fındık fiyatları yeni sezonla birlikte üreticilerin gündemindeki yerini koruyor. Serbest piyasada fındık fiyatı 170 TL bandında işlem görürken, geçen yıl aynı dönemde fiyatların 350 TL seviyelerine kadar çıkması dikkat çekiyor.

Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsunda fındık ne kadar 24 Eylül fındık fiyatları

TMO FİYATLARI SERBEST PİYASAYI NASIL ETKİLİYOR?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2026-2027 sezonu için açıklanan fındık alım fiyatları da serbest piyasa ile arasındaki makası koruyor. TMO, Giresun kalite fındığı 255 TL'den, Levant kalite fındığı ise 250 TL'den alacağını duyurmuştu. Serbest piyasa fiyatlarının TMO alım fiyatlarının altında seyretmesi, üreticilerin satış kararlarını daha da karmaşık hale getiriyor. Üreticiler, ürünlerini TMO'ya mı yoksa serbest piyasaya mı satacakları konusunda iyi bir değerlendirme yapmalı.

FARKLI İLLERDE FİYATLAR NE DURUMDA?

Karadeniz'in diğer önemli fındık üretim merkezlerinde de benzer bir tablo gözleniyor. Samsun'da fındık fiyatları 175-180 TL bandında yer alırken, Düzce'de 175 TL ve Sakarya'da 170 TL civarında işlem görüyor. Bu bölgesel farklılıklar, üreticilerin ürünlerini hangi ilde ve ne zaman satacakları konusunda dikkatli olmalarını gerektiriyor.

İlFiyat (TL/kg)
Giresun190
Ordu180
Samsun175-180
Düzce175
Trabzon170
Sakarya170

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