Fıstık fiyatları güncel: 24 Eylül 2026 Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt'te fıstık ne kadar?

Şanlıurfa Şiracılar ve Fıstıkçılar Esnaf Odası ve bölge hallerinde yeni mahsul işlemlerinde öne çıkan fiyatlar:

Yeni Boz İç Fıstık: 1.900 TL – 2.100 TL / KG

Boz İç Fıstık: 1.600 TL – 2.000 TL / KG

Meverdi İç Fıstık: 1.450 TL – 1.650 TL / KG

Kırmızı İç Fıstık: 1.300 TL – 1.450 TL / KG

Kabuklu Kırmızı Fıstık: 570 TL – 680 TL / KG

Yeni Boz Kavlak: 620 TL – 710 TL / KG

Gaziantep Ticaret Borsası ve TOBB bültenlerinde tescil edilen toptan borsa fiyatları:

Antep Fıstığı Boz İç: Ortalama 1.985 TL – 2.000 TL / KG

Antep Fıstığı Yeşil İç: Ortalama 2.500 TL / KG

Antep Fıstığı Kabuklu: 625 TL – 670 TL / KG

Antep Fıstığı Çıtlak Kavlak: Ortalama 890 TL / KG

Siirt fıstığı türleri, Antep fıstığı varyasyonlarına göre kendi özel pazarında şu aralıklarda alıcı bulmaktadır:

Siirt Fıstığı (Kabuklu): 600 TL – 750 TL / KG

Siirt İç Fıstığı: 900 TL – 1.050 TL / KG

Siirt Fıstığı İçi (Borsa Tescil - Üst Kalite): 1.550 TL / KG'ye kadar çıkmaktadır.