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GündemFıstık fiyatları güncel: 24 Eylül 2026 Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt'te fıstık ne kadar?
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Fıstık fiyatları güncel: 24 Eylül 2026 Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt'te fıstık ne kadar?

24.09.2026 - 13:08Güncellenme Tarihi:
Fıstık fiyatları güncel: 24 Eylül 2026 Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt'te fıstık ne kadar?

Fıstık fiyatları Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde merakla araştırılmaya devam ediyor. Serbest piyasada fıstığın kalitesi ve türüne göre fiyatlar değişkenlik gösterebilmektedir. Peki 24 Eylül 2026 Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt'te fıstık ne kadar?

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Şanlıurfa Şiracılar ve Fıstıkçılar Esnaf Odası ve bölge hallerinde yeni mahsul işlemlerinde öne çıkan fiyatlar:

Yeni Boz İç Fıstık: 1.900 TL – 2.100 TL / KG
Boz İç Fıstık: 1.600 TL – 2.000 TL / KG
Meverdi İç Fıstık: 1.450 TL – 1.650 TL / KG
Kırmızı İç Fıstık: 1.300 TL – 1.450 TL / KG
Kabuklu Kırmızı Fıstık: 570 TL – 680 TL / KG
Yeni Boz Kavlak: 620 TL – 710 TL / KG

Fıstık fiyatları güncel: 24 Eylül 2026 Gaziantep, Şanlıurfa, Siirtte fıstık ne kadar

Gaziantep Ticaret Borsası ve TOBB bültenlerinde tescil edilen toptan borsa fiyatları:
Antep Fıstığı Boz İç: Ortalama 1.985 TL – 2.000 TL / KG
Antep Fıstığı Yeşil İç: Ortalama 2.500 TL / KG
Antep Fıstığı Kabuklu: 625 TL – 670 TL / KG
Antep Fıstığı Çıtlak Kavlak: Ortalama 890 TL / KG

Siirt fıstığı türleri, Antep fıstığı varyasyonlarına göre kendi özel pazarında şu aralıklarda alıcı bulmaktadır:
Siirt Fıstığı (Kabuklu): 600 TL – 750 TL / KG
Siirt İç Fıstığı: 900 TL – 1.050 TL / KG
Siirt Fıstığı İçi (Borsa Tescil - Üst Kalite): 1.550 TL / KG'ye kadar çıkmaktadır.

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