Siirtliler Vakfı dev buluşmada bir araya geldi: Mersin şubesine özel ödül!

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Siirtliler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nın Türkiye genelindeki şube başkanları, Genel Başkan Zeki Akyüzlü’nün öncülüğünde Siirt’te düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Siirt Şube Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, vakfın Türkiye genelindeki çalışmaları değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri hakkında detaylı istişarelerde bulunuldu.

SİYASET VE SİVİL TOPLUM DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

Geniş katılımla gerçekleşen toplantıya; 22. ve 28. Dönem AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, 22., 23. ve 24. Dönem AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkıran ve AK Parti Siirt İl Başkanı Abdülhakim Gider katıldı. Programa ayrıca geçmiş dönem Siirt milletvekilleri, vakıf yöneticileri, şube başkanları, Mersin Şube Başkan Vekili Gökhan Babaoğlu ve çok sayıda davetli iştirak etti.

EĞİTİM YARDIMLARINDAN KURBAN BAĞIŞLARINA TÜM PROJELER ELE ALINDI

Toplantı kapsamında vakıf bünyesinde yürütülen eğitim ve öğrenci bursları, sosyal destek çalışmaları, gıda yardımları, kurban bağışları ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetleri başta olmak üzere bugüne kadar hayata geçirilen projeler tek tek değerlendirildi.

MERSİN ŞUBESİNİN BAŞARISI PLAKETLE TAÇLANDIRILDI

Programda, Siirtliler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Mersin Şube Başkanı Zafer Şahin Özturan’a, Mersin’de gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve sosyal sorumluluk projelerine sunduğu katkılar dolayısıyla Genel Merkez tarafından plaket takdim edildi. Mersin Şubesi tarafından bugüne kadar yürütülen öğrenci bursları, eğitim destekleri, gıda yardımları ve kurban organizasyonları vakfın dayanışma anlayışının önemli örnekleri arasında gösterildi.

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Plaket takdimi sırasında konuşan Vakıf Genel Başkanı Zeki Akyüzlü, şubelerin özverili çalışmalarının vakfın büyümesine ve daha geniş kitlelere ulaşmasına büyük katkı sunduğunu belirterek Zafer Şahin Özturan ve Mersin Şube yönetimine teşekkür etti.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

İstişare toplantısının ardından katılımcılar için yemekli bir program ve akşam buluşması düzenlendi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen organizasyonda, Türkiye’nin farklı illerinden gelen Siirtliler arasında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Buluşmanın, vakfın Türkiye genelindeki faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülmesi ve şubeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi açısından kritik bir adım olduğu vurgulandı.