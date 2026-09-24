Torunu istedi diye ağacın tepesine ev yaptı: Kanada ve Yeni Zelanda'dan görmeye gelenler var!

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Elimizde malzememiz vardı, ustalardan da destek alarak bu evi yapmaya başladık. Yapımı 5-6 gün kadar sürdü. Evi meşe ağacının üzerine yaptık, bu ağaç da benim doğduğum yıllardan bu yana vardı. Ağaç büyüdü ve güzel de bir ağaçtı. Evin yerden yüksekliği 6 metre, 16 metrekaredir. Görenler çok beğeniyor, manzarası da çok güzel. Arada ben de kafa dinliyorum, bir de salıncağım var onunla da sallanıyorum. Burası çok güzel oldu, merak edenler gelip görüyorlar. Hatta yabancı ülkelerden de duyup gelenler oldu" dedi.