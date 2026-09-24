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GündemTorunu istedi diye ağacın tepesine ev yaptı: Kanada ve Yeni Zelanda'dan görmeye gelenler var!
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Torunu istedi diye ağacın tepesine ev yaptı: Kanada ve Yeni Zelanda'dan görmeye gelenler var!

24.09.2026 - 11:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ordu'da yaşayan 85 yaşındaki Adnan Çandır, torununun isteğini kırmayarak yaklaşık 90 yıllık dev meşe ağacının üzerine ahşap bir ev inşa etti. Yerden 6 metre yüksekteki bu özel yapı, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

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1Torunu istedi diye ağacın tepesine ev yaptı: Kanada ve Yeni Zelanda'dan görmeye gelenler var!

Ordu'da yaşayan Adnan Çandır (85), torununun isteğini geri çevirmeyerek 90 yıllık meşe ağacının üzerine ahşap ev yaptırdı. Yerden 6 metre yüksekte bulunan 16 metrekarelik ev, görenlerin ilgisini çekerken Çandır, evin altında bulunan salıncakta dinleniyor, ahşap evde ise misafirlerini ağırlıyor.

2Torunu istedi diye ağacın tepesine ev yaptı: Kanada ve Yeni Zelanda'dan görmeye gelenler var!

Perşembe ilçesi Babalı Mahallesi Alantamı mevkiinde yaşayan Adnan Çandır, Kovid-19 pandemisi döneminde kendisini ziyarete gelen torunu Aytekin Çandır'ın meşe ağacının üzerine ev yapma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Karadeniz zekasını da kuşanarak ellerinde bulunan malzemeleri değerlendiren Çandır, ustalardan da destek alarak yaklaşık 90 yıllık meşe ağacının üzerine tek odalı ve balkonu bulunan ahşap bir ev yaptırdı.

3Torunu istedi diye ağacın tepesine ev yaptı: Kanada ve Yeni Zelanda'dan görmeye gelenler var!

Yaklaşık 5-6 günde tamamlanan ev, ağacın dalları arasında adeta küçük bir yayla evini andırıyor.

4Torunu istedi diye ağacın tepesine ev yaptı: Kanada ve Yeni Zelanda'dan görmeye gelenler var!

"AĞAÇ BENİM DOĞDUĞUM YILLARDAN BU YANA VARDI"

Evi görenlerin tepkilerinin çok güzel olduğunu belirten Çandır, "Torunum pandemi döneminde buraya geldi sonrasında buradaki ağaca ev yapmak istedi.

5Torunu istedi diye ağacın tepesine ev yaptı: Kanada ve Yeni Zelanda'dan görmeye gelenler var!

Elimizde malzememiz vardı, ustalardan da destek alarak bu evi yapmaya başladık. Yapımı 5-6 gün kadar sürdü. Evi meşe ağacının üzerine yaptık, bu ağaç da benim doğduğum yıllardan bu yana vardı. Ağaç büyüdü ve güzel de bir ağaçtı. Evin yerden yüksekliği 6 metre, 16 metrekaredir. Görenler çok beğeniyor, manzarası da çok güzel. Arada ben de kafa dinliyorum, bir de salıncağım var onunla da sallanıyorum. Burası çok güzel oldu, merak edenler gelip görüyorlar. Hatta yabancı ülkelerden de duyup gelenler oldu" dedi.

6Torunu istedi diye ağacın tepesine ev yaptı: Kanada ve Yeni Zelanda'dan görmeye gelenler var!

"BİR HAYALİN DEDEDEN TORUNA HEDİYESİ"

Mahalle sakini Oktay Keleş ise ağaç üzerine yapılan evin bir hayalin dededen toruna hediyesi olduğunu söyledi. 90 yıldan fazla geçmişe sahip olan meşe ağacına, Adnan Çandır'ın torunu Aytekin Çandır'ın isteği üzerine ev yapıldığını belirten Keleş, "Torununun hayali gerçekleşti. Eldeki malzemeler ile buraya kendi alın terini döküp bir ev yaptılar. Ortaya hem güzel bir eser çıktı, hem de insanlarla paylaşmak amacıyla yapıldı. Şuana kadar evin en fazla ziyaretçisi benim. Farklı illerden duyup merak üzerine gelenler var. Geçen yıl buraya Kanada ve Yeni Zelanda'dan 3 çift geldi" diye konuştu.

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