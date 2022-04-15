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DünyaKaradeniz'de 'kırık ok' alarmı! Vurulan Rus savaş gemisi Moskova'nın sır kargosu...
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Karadeniz'de 'kırık ok' alarmı! Vurulan Rus savaş gemisi Moskova'nın sır kargosu...

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta kritik gelişmeler yaşanıyor. Dün Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova'yı vuran ve batıran Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı direnişi sürerken İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

• 15 Nisan 2022 - 13:11 • Son Güncelleme:
• 15 Nisan 2022 - 13:11 • Son Güncelleme:
1Karadenizde kırık ok alarmı Vurulan Rus savaş gemisi Moskovanın sır kargosu...

Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova'yı vurmasının yankıları sürüyor. Rusya geminin battığını kabul ederken İngiltere'den çok konuşulacak bir iddia geldi. Moskova'nın sır kargosunu sayfasına taşıyan ülke basını 'kırık ok alarmı' iddiasında bulundu.

2Karadenizde kırık ok alarmı Vurulan Rus savaş gemisi Moskovanın sır kargosu...

İngiliz Daily Mail gazetesi batan savaş gemisinin nükleer savaş başlığı taşıyor olabileceğini yazdı. Haberde uzmanların bu konuda uyarıda bulunduğu ve acil soruşturma yapılması çağrısı yaptığının altı çizildi.

3AMERİKAN UÇAK GEMİLERİNİ YOK ETMEK İÇİN TASARLANDI

AMERİKAN UÇAK GEMİLERİNİ YOK ETMEK İÇİN TASARLANDI

Gazete söz konusu haberde Lviv merkezli bir askeri düşünce kuruluşunun direktörü olan Mykhailo Samus'un gemide Amerikan uçak gemilerini yok etmek için tasarlanan P-1000 süpersonik seyir füzelerinin bulunduğunu belirttiğini ve söz konusu füzelerin savaş başlıklarına da ev sahipliği yapabileceği iddia ettiği bilgisine yer verdi.

4Karadenizde kırık ok alarmı Vurulan Rus savaş gemisi Moskovanın sır kargosu...

Ukrayna merkezli Defence Express gazetesi ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde Moskova'nın nükleer mühimmat bulundurması ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

5SOS MESAJLARI DEŞİFRE OLMUŞTU

SOS MESAJLARI DEŞİFRE OLMUŞTU

Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri ortaya çıkmıştı. Açık kaynaklı istihbarat analistleri, savaş gemisinden mors koduyla 'SOS' ve 'batıyoruz' sinyalleri tespit etmişti.

6Karadenizde kırık ok alarmı Vurulan Rus savaş gemisi Moskovanın sır kargosu...

ABD, nükleer silahları veya nükleer silah bileşenlerini içeren ancak nükleer savaş riski oluşturmayan bir kazayı ifade etmek için 'broken arrow' (kırık ok) terimini kullanıyor.

7Karadenizde kırık ok alarmı Vurulan Rus savaş gemisi Moskovanın sır kargosu...

Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere 'teslim olun' çağrısı yapmıştı. Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.

8Karadenizde kırık ok alarmı Vurulan Rus savaş gemisi Moskovanın sır kargosu...

Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı bugün sosyal medyaya düşmüş, ses kaydında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyulmuştu. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

9UKRAYNANIN EN CESUR ASKERİ

'UKRAYNA'NIN EN CESUR ASKERİ'

Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, geçtiğimiz günlerde memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü.

10Karadenizde kırık ok alarmı Vurulan Rus savaş gemisi Moskovanın sır kargosu...

Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Ukrayna'nın en cesur askeri' olarak adlandırılan Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.

11GEMİ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR

GEMİ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Moskova kruvazörü, Sovyetler Birliği döneminde, halen Ukrayna'ya ait olan ve işgal sonrası Rus birliklerinin sık sık bombaladığı ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde inşa edildi.

12Karadenizde kırık ok alarmı Vurulan Rus savaş gemisi Moskovanın sır kargosu...

186 metre uzunluğundaki gemi 1979'da denize indirildi, ilk adı Slava'ydı. Daha sonra adı Moskova olarak değiştirilen gemi, 2000'de Karadeniz filosunun kalbi oldu, 2020'de tadilattan geçirildi.

13Karadenizde kırık ok alarmı Vurulan Rus savaş gemisi Moskovanın sır kargosu...

Kruvazör, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip P-1000 Vulkan tipi gemi savar füzeleri ile S-300 hava savunma sistemiyle donatıldı.

14Karadenizde kırık ok alarmı Vurulan Rus savaş gemisi Moskovanın sır kargosu...

2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünün yönetildiği gemi, Suriye'deki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün korunmasında da önemli rol oynamıştı.

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