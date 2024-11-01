Karabük'te heyecanlandıran keşif: Hadrianapolis'te 2'nci yüzyıla ait sikke ile 5'inci yüzyıla ait fibula bulundu

'LİTERATÜRDE OLMAYAN BİR BİLGİ'

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, güney nekropoldeki mezarlarda Roma Dönemi'ne ait ölü gömme geleneklerine dair veriler elde edildiğini ifade ederek, "Bunlardan en dikkat çekici olanı, Roma Dönemi'nde Hadrianapolis'te basılmış bir sikke. Bu sikkede, Hadrianapolis'e ait olduğunu gösteren bir etnikonun yanı sıra Nehir Tanrısı betimi yer alıyor ve altında 'Kezios' yazısı bulunuyor. Bu yazıt, Antik Dönem'de Eskipazar Çayı'nın adının Kezios olduğunu göstermesi açısından çok değerli bir bilgi sunuyor. Bu bilgi, gerçekten literatürde olmayan bir bilgi. Mezarın içerisinde bu sikkenin ortaya çıkması da bunun bir 'Charon sikkesi' olarak mezar içerisinde bırakıldığını da gösteriyor. Demek ki Hadrianapolis'te 2'nci yüzyılda da yine Roma İmparatorluğu'nda 'Charon' geleneğinin devam ettiğini de bu şekilde görmüş olduk" diye konuştu.