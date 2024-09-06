Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi! Cezaevi çıkışında ilk açıklama

‘SOMUT DELİL MEVCUT DEĞİL’

Horoz, “Müvekkillere yönelik üzeri atılı suçlar yönünde aslında herhangi bir somut delil mevcut değildi. Ancak bu aşamaya kadar soruşturmada gizlilik kararı olduğu için, çok fazla açıklama yapamamıştık. Bu noktada savunmalarımızı tüm avukat arkadaşlarım kıymet vererek yaptılar. Tüm deliller çürütülmüş durumda. Mevcut MASAK raporu da zaten söz konusu müvekkillere yönelik, örgütsel bir faaliyet olmadığını yasadışı bahise yönelik herhangi tespitin bulunmadığını, kara paraya ilişkin herhangi bir tespitin bulunmadığını, tamamen aile şirketlerinin gerçek veya ticari faaliyetlerden kaynaklanan gelirlerle bu işletmeleri çalıştırdıkları tespit edilmiş durumda. MASAK biliyorsunuz ki bu mali suçlara yönelik olarak, bilirkişilik yapacak en üst kurumdur. Dolayısıyla dosya üzerinde yer alan 11 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporu aslında dosyanın hangi noktada olduğunu ortaya koydu. Müvekkillerim yönünden tahliye kararı beklediğimiz bir karardı. Bugün ilk duruşma sonunda tahliyelerimizin hepsini almış bulunmaktayız" dedi.