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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi! Cezaevi çıkışında ilk açıklama

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliye edildi. Başsavcılık Polat çifti davasındaki tahliyelere itiraz etti, ancak talep reddedildi. Tahliye edilen Engin Polat'ı Dilan Polat karşıladı.

• 06 Eylül 2024 - 18:55 • Son Güncelleme:
• 06 Eylül 2024 - 18:55 • Son Güncelleme:
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Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği dava sanıkları 3'üncü günde tekrar hakim karşısına çıktı.

2Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi Cezaevi çıkışında ilk açıklama

Duruşma savcısı dün, tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamını talep etmişti. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve taraf avukatları ile tutuksuz diğer sanıklar hazır bulundu. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Gün ise duruşma salonuna getirildi.

3MALVARLIĞI TEDBİRLERİNE RED

MALVARLIĞI TEDBİRLERİNE RED

Mahkeme heyeti, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine, mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıkların yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı. Bazı sanıkların emekli maaşlarına getirilen kısıtın kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca Derkan Başer’in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘yasa dışı bahis organizasyonu’ davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

4DİLAN POLAT SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

DİLAN POLAT SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Öte yandan tahliye kararını duyan Dilan Polat sevinç çığlıkları atarak gözyaşlarına boğuldu. “Şükürler olsun Allah’ım” diyerek sevinçten zıpladı. Kızı Nilda’yı arayan Dilan Polat, 'baban tahliye oldu' dedi.

5İNANILMAZ DERECEDE MUTLUYUM

'İNANILMAZ DERECEDE MUTLUYUM'

Sıla Doğu tahliye kararını 'Tahliye' diye bağırarak ablasının şarkısıyla kutladı. Aracının sunroofundan çıkarak video paylaşan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun 'Tahliye' diyerek bağırdığı, 'İnanılmaz derecede mutluyum, tarifi yok. Türk adaletine sonsuz teşekkürler. Mutluluktan uçuyoruz' dediği görüldü.

6DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN

'DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN

Tahliye haberini alan Dilan Polat adliyede sevinç çığlıkları atarak haberi yakınlarıyla paylaştı. Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." oldu.

7İLK PAYLAŞIM GELDİ

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Instagram’da 6 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Dilan Polat, eşi Engin Polat’ın tahliye kararından sonra art arda paylaşımlar yapması dikkat çekti. Paylaştığı görüntülerde Dilan Polat ‘Enerci’ şarkısını kardeşi Sıla Doğu ve Can Doğu ile söylediği dikkat çekiyor.

8‘BEKLEDİĞİMİZ BİR KARARDI’

‘BEKLEDİĞİMİZ BİR KARARDI’

Duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yapan Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise, “10 aydır müvekkillerimin bir kısmı tutuklu, Dilan hanımda yaklaşık 15 gün önce tahliye olmuştu. Dosya içerisinde kalan 4 tutuklu sanık mevcuttu. Bugün 3 gündür devam eden duruşmanın son günüydü. Bugün bir tahliye kararı verildi, beklediğimiz bir karardı" dedi.

9‘SOMUT DELİL MEVCUT DEĞİL’

‘SOMUT DELİL MEVCUT DEĞİL’

Horoz, “Müvekkillere yönelik üzeri atılı suçlar yönünde aslında herhangi bir somut delil mevcut değildi. Ancak bu aşamaya kadar soruşturmada gizlilik kararı olduğu için, çok fazla açıklama yapamamıştık. Bu noktada savunmalarımızı tüm avukat arkadaşlarım kıymet vererek yaptılar. Tüm deliller çürütülmüş durumda. Mevcut MASAK raporu da zaten söz konusu müvekkillere yönelik, örgütsel bir faaliyet olmadığını yasadışı bahise yönelik herhangi tespitin bulunmadığını, kara paraya ilişkin herhangi bir tespitin bulunmadığını, tamamen aile şirketlerinin gerçek veya ticari faaliyetlerden kaynaklanan gelirlerle bu işletmeleri çalıştırdıkları tespit edilmiş durumda. MASAK biliyorsunuz ki bu mali suçlara yönelik olarak, bilirkişilik yapacak en üst kurumdur. Dolayısıyla dosya üzerinde yer alan 11 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporu aslında dosyanın hangi noktada olduğunu ortaya koydu. Müvekkillerim yönünden tahliye kararı beklediğimiz bir karardı. Bugün ilk duruşma sonunda tahliyelerimizin hepsini almış bulunmaktayız" dedi.

10KARAR SÜRPRİZ OLDU

"KARAR SÜRPRİZ OLDU"

Dilan Polat, daha önce 2 kez ziyaret ettiği eşi Engin Polat'ı bu kez cezaevinden almaya geldi. Otomobilinden gazetecilerin sorularına kısa yanıtlar veren Dilan Polat, "Çok dua ettim. Beklemiyordum, çok üzgündüm, yani çok, çok, çok mutluyum. Ailemiz tekrardan bir araya gelecek, çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

11Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi Cezaevi çıkışında ilk açıklama

"Karar sizin için sürpriz oldu mu?" sorusuna Dilan Polat, "Sürpriz oldu. Çünkü savcı beyin kararından endişeliydim ve çok korkuyordum. Çok dua ettim" yanıtını verdi. Görüşmelerinde eşi Engin Polat'a hep moral verdiğini söyleyen Polat, "İnşallah çıkacaksın dedim. Çünkü hani çok fazla iftira atıldı, çok fazla lekelendi" dedi.

12Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi Cezaevi çıkışında ilk açıklama

Gazetecilerin, "Bu süreçte sizi yalnız bırakan çok fazla dostlarınız, arkadaşlarınız oldu mu?" sorusu üzerine Dilan Polat, "Hiç önemli değil, hepsinin canı sağ olsun. Biz ailemizle bir arada olalım, bize yeter. Gerisi benim için önemli değil" cevabını verdi.

13PAYLAŞIM YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

'PAYLAŞIM YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Eşinin tahliye kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşım sorulan Polat, "Yaptım. Yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım inşallah" dedi.

14MAL VARLIĞINA TEDBİR

MAL VARLIĞINA TEDBİR

Polat, mahkemenin mal varlığına ilişkin tedbir kararına yönelik soruya ise "Hiç önemli değil, hiç önemli değil" karşılığını verdi. Dilan Polat ve beraberindekiler, cezaevi önünde Engin Polat'ı cezaevinden çıkışını beklemeyi sürdürüyor. Bu sırada cezaevinin önündeki bazı kişilerin Dilan Polat ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

15Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi Cezaevi çıkışında ilk açıklama

Sıla Doğu ise, "Ben her zaman bekliyordum. Suçsuz olduğumuzu, masum olduğumuza inandığımızı hep söyledim. Sonunda Türk adaletine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Engin Polat'ın cezaevindeki işlemlerinin ardından tahliye edilmesi bekleniyor.

16BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:
"Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçların kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde belirlenen özgürlüğün kısıtlanmasını gerektirir kriterlerin halen mevcut olması ve tutuklu sanıkların kaçma şüphesinin bulunması hususları nazara alınarak, tutulu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerekirken, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların tahliyesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır."
Başsavcılık, bu nedenlerle usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan, verilen tahliye kararının kaldırılmasını, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

17İTİRAZ REDDEDİLDİ

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Savcılığın Engin Polat'ın tahliyesine itirazı reddedildi.

18TAHLİYE EDİLDİ

TAHLİYE EDİLDİ

Engin Polat, bugün Anadolu Adliyesi’ndeki duruşmadan sonra verilen ara karar ile tahliye edildi. Engin Polat’ın karşılamaya eşi Dilan Polat, çocukları, baldızı Sıla Doğu ve çok sayıda yakını geldi. Engin Polat’ın yanı sıra ayrıca davada tutuklu bulunan ve aralarında Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün de tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı.

19Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi Cezaevi çıkışında ilk açıklama

Polat cezaevi çıkışına kadar minibüsle getirildi. Polat’ın yanında kafes içerisinde muhabbet kuşu da getirdiği görüldü. Engin Polat, gazetecilerin sorularına ise, "Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim” dedi.
Polat ardından eşi çocukları ve baldızının bindiği aracı kullanarak yakınlarının alkışlarıyla cezaevinden ayrıldı.

20İDDİANAMEDEN

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.