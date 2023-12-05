Kar yağışı için tarih verildi! Bu defa çok kuvvetli geliyor
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu açıkladı. Kış mevsiminin gelmesiyle kar yağışının ne zaman yağacağı merak konusu oldu. Kar yağışı beklenen iller belli oldu. Kar yağacak iller için kritik tarih açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde kar yağışının beklendiği tarih netleşti. İşte son dakika haberinin tüm detayları...
• 05 Aralık 2023 - 22:30 • Son Güncelleme:
• 05 Aralık 2023 - 22:30 • Son Güncelleme: