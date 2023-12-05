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Kar yağışı için tarih verildi! Bu defa çok kuvvetli geliyor

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu açıkladı. Kış mevsiminin gelmesiyle kar yağışının ne zaman yağacağı merak konusu oldu. Kar yağışı beklenen iller belli oldu. Kar yağacak iller için kritik tarih açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde kar yağışının beklendiği tarih netleşti. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

• 05 Aralık 2023 - 22:30 • Son Güncelleme:
• 05 Aralık 2023 - 22:30 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı için tarih verildi Bu defa çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

2Kar yağışı için tarih verildi Bu defa çok kuvvetli geliyor

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece üstünde, Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

3Kar yağışı için tarih verildi Bu defa çok kuvvetli geliyor

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

4KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölge geneli (Erzincan, Van ve Iğdır dışında) ve Hatay çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın doğusunda yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) güneybatısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, batısının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

6EGE

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile yarın (Çarşamba) bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

7AKDENİZ

AKDENİZ

Doğusu ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı ile Konya, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Van ve Iğdır dışında bölge genelinde yer yer kuvvetli, Bingöl ve Muş çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde kuvvetli, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13Kar yağışı için tarih verildi Bu defa çok kuvvetli geliyor

Çarşamba günü Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Aydın, Muğla, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis, Van'a sarı kodlu uyarı verildi.

14Kar yağışı için tarih verildi Bu defa çok kuvvetli geliyor

Çarşamba günü Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bingöl'e turuncu kodlu uyarı yapıldı.

15Kar yağışı için tarih verildi Bu defa çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a kar yağacak mı sorularına açıklık getiren nitelikte paylaşımda bulundu.

16KAR NE ZAMAN YAĞACAK

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından, “Bugün Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıklar ortalamada devam ediyor.

17Kar yağışı için tarih verildi Bu defa çok kuvvetli geliyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde bugün akşam ve yarın yoğun kar yağışı olacak ulaşımda aksamalar olur” dedi.

18İSTANBULA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Şen, “Yarın (Çarşamba) sabah Ege ve Akdeniz bölgelerine yeni bir yağışlı hava geliyor. Yarın öğlen Marmara’yı ve akşam İç Anadolu’yu da kapsayacak. Marmara ve Ege de yağmur kuvvetli. Hafta sonu Türkiye’de hava sertleşiyor. Soğumayla birlikte kar yağışı da görülebilecek. İstanbul bugün 13 derece, yarın Yağmurlu 12 derece. İzmir gece yağmurlu 18, Antalya akşam yağmurlu 24, Ankara 13.”

19Kar yağışı için tarih verildi Bu defa çok kuvvetli geliyor

Trakya’da yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceğini belirten Şen, “Anadolu’ya ise çarşamba günü kar geliyor, özellikle Doğu Anadolu’da etkili olacak” dedi. Son 15 günde İstanbul’da yağışların etkili olduğunu belirten Şen, “Anadolu ise çok yağış almadı, kar da çok etkili olmadı. Kar yağmazsa tarım göletleri için sıkıntı olur” ifadelerini kullandı.