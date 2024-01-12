Kar fırtınası Türkiye'yi esir alacak! Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre cuma günü akşam saatlerinden itibaren Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda ise yoğun kar bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun karın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.