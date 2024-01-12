Kar fırtınası Türkiye'yi esir alacak! Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar
Kar yağışı ve soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi. Bugün öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olması beklenirken sürücüler de uyarıldı. Meteoroloji ve uzmanlardan yoğun kar yağışı ve buzlanmaya ilişkin uyarılar peş peşe geldi. Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Bitlis, Hakkâri, Muş, Siirt, Şırnak ve Van için turuncu, Ağrı için sarı uyarı verildi. İşte tüm yurdu bekleyen hava durumu detaylar…
• 12 Ocak 2024 - 09:56 • Son Güncelleme:
• 12 Ocak 2024 - 09:56 • Son Güncelleme: