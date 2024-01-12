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GündemKar fırtınası Türkiye'yi esir alacak! Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar
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Kar fırtınası Türkiye'yi esir alacak! Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

Kar yağışı ve soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi. Bugün öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olması beklenirken sürücüler de uyarıldı. Meteoroloji ve uzmanlardan yoğun kar yağışı ve buzlanmaya ilişkin uyarılar peş peşe geldi. Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Bitlis, Hakkâri, Muş, Siirt, Şırnak ve Van için turuncu, Ağrı için sarı uyarı verildi. İşte tüm yurdu bekleyen hava durumu detaylar…

• 12 Ocak 2024 - 09:56 • Son Güncelleme:
• 12 Ocak 2024 - 09:56 • Son Güncelleme:
1Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

Meteoroloji ve uzmanlardan yoğun kar yağışı ve buzlanmaya ilişkin uyarılar peş peşe geldi. Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Bitlis, Hakkâri, Muş, Siirt, Şırnak ve Van için turuncu, Ağrı için sarı uyarı verildi. Bir açıklama da İstanbul için geldi.

27 il için kar yağışı uyarısı

7 il için kar yağışı uyarısı

Soğuk hava yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 kent için kar yağışı uyarısında bulundu.

3Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre cuma günü akşam saatlerinden itibaren Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda ise yoğun kar bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun karın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

4Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’de yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Şen İstanbul’da da soğuk hava ile ilgili uyarıda bulunurken hava durumu ile ilgili son dakika bilgileri paylaştı:

5Orhan Şen: Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi var

Orhan Şen: Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi var

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’de yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Şen İstanbul’da da soğuk hava ile ilgili uyarıda bulunurken hava durumu ile ilgili son dakika bilgileri paylaştı:

6Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

“Bugün Cuma Marmara ve İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Güneydoğu, Karadeniz bölgesi yağmurlu olacak."

7Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

"İstanbul'un boğaz ve Anadolu yakası öğleden sonra ve akşam karla karışık yağmurlu, rüzgar poyrazdan kuvvetli esecek. Sıcaklık 6 derece olacak. Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayına dikkat.

8Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi var. Riskli bölgelerde kara yolu ulaşımı kontrollü sağlanmalı. Riskin yüksek olduğu eğimlerde kontrollü kar düşürülmelidir.”

9Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

"Cuma akşamı ve Cumartesi günü İstanbul'da yerel etkili kar sağanakları görülebilir. Cuma akşamı Anadolu yakası, Cumartesi ise Avrupa yakası daha şanslı..."

10AKOMdan gizli buzlanma uyarısı

AKOM'dan gizli buzlanma uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), yapılan açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 4 ila 6 derece aralığında, kış değerlerinde seyredeceği belirtildi.

11Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

Cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olacağı duyuruldu. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

12Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

AKOM'dan ayrıca yollarda 'gizli buzlanma' olabilir uyarısı geldi. Gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

13Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

Marmara Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava var. Bu yağışlar karla karışık yağmura da dönebilir. Sıcaklık İstanbul ve Bursa'da 6, Edirne'de 5, Kocaeli'de 8 derece ölçülüyor.

14Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

Ege Bölgesinde hava çok bulutlu. İzmir'de 12, Denizli ve Muğla'da 9, Afyonkarahisar'da 5 derecelik sıcaklık ölçülüyor. Hafta sonu ise bulutlar dağılıyor, yerini parçalı bulutlara bırakıyor.

15Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

Akdeniz Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava var. Bu yağışların yer yer doğu kentlerde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık Antalya ve Adana'da 17, Kahramanmaraş'ta 10, Hatay'da 13 derece ölçülüyor.

16Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

İç Anadolu Bölgesinin doğu kesimleri kar yağışlı, batı kentleri ise çok bulutlu bir havaya sahip. Sıcaklık Ankara'da 3, Eskişehir'de 2, Kayseri'de 7 derece ölçülüyor.

17Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

Karadeniz Bölgesinin yükseklerinde ve batısında hava kar yağışlı. Bölgenin kalanında bulutlu ve yağmurlu. Sıcaklık Bolu'da 1, Samsun'da 10, Trabzon'da 8 derece ölçülüyor.

18Kar fırtınası Türkiyeyi esir alacak Güneşe aldanmayın saat verildi, peş peşe uyarılar

Doğu Anadolu Bölgesinin batı kentlerinde karla karışık yağmur, güney ve kuzey kesimlerinde kar yağışı görülüyor. Sıcaklık Kars'ta 2, Malatya'da 7, Elazığ'da 6, Hakkari'de 1 derece ölçülüyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hava yağmurlu. Sıcaklık bölgede 5 ile 10 derece arasında ölçülüyor. Hafta sonunu ise bölgenin parçalı ve çok bulutlu bir hava ile geçirmesi bekleniyor.