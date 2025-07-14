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GündemKapısına gelince mağaradaki milyonluk hazineyi fark etti: Hatay'da dinlediği hikaye onu servet sahibi yaptı
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Kapısına gelince mağaradaki milyonluk hazineyi fark etti: Hatay'da dinlediği hikaye onu servet sahibi yaptı

14.07.2025 - 10:59Güncellenme Tarihi:

Hatay'da çocukken hikayelerini dinlediği mağaranın keşfini yaptı. Remzi Vural isimli genç, sarp yamaçta yer alan kapıya geldiğinde bulduğu yerin hazine değerinde olduğunu anladı. 125 milyon yıllık Damlataş Mağarası bile onun yanında hafif kalıyordu.

1Kapısına gelince mağaradaki milyonluk hazineyi fark etti: Hatay'da dinlediği hikaye onu servet sahibi yaptı

Hatay’ın Payas Sincan Mahallesi bulunan 125 milyon yıllık Damlataş Mağarasının benzeri Amanos dağı İskenderun’un Azganlık Mahallesi mevkiinde üç meraklı genç tarafından bulundu.

2Kapısına gelince mağaradaki milyonluk hazineyi fark etti: Hatay'da dinlediği hikaye onu servet sahibi yaptı

Sarp yamacında halk arasında yarasalı mağara olarak bilinen mağara, yörede yaşayan Remzi Vural ile iki arkadaşı tarafından keşfedildi.

3Kapısına gelince mağaradaki milyonluk hazineyi fark etti: Hatay'da dinlediği hikaye onu servet sahibi yaptı

Turizm bakanlığı kayıtlarında Sarıseki Kuşlu Mağarası olarak geçen ancak bölge halkı tarafından yarasalı mağara olarak bilinen mağaraya Remzi Vural, Adem Güven ve Yusuf Can Dikbaş isimli gençler 5 ay süren çalışma neticesinde ulaşabildi.

4Kapısına gelince mağaradaki milyonluk hazineyi fark etti: Hatay'da dinlediği hikaye onu servet sahibi yaptı

Giriş kısmı sarp bir yamaçta bulunan mağaraya ulaşabilmek için kendi imkânları ile halatlı merdiven yapan gençler tehlikeli ve zor bir yolculuğun ardından muhteşem manzaraya ulaştı.

5Kapısına gelince mağaradaki milyonluk hazineyi fark etti: Hatay'da dinlediği hikaye onu servet sahibi yaptı

Kendi içinde bölümlere ayrılan mağara bölgede geçtiğimiz aylarda yaşanan orman yangınlarından sonra yarasaların mağarayı terk ettiklerinin izlerine rastlandı.

6Kapısına gelince mağaradaki milyonluk hazineyi fark etti: Hatay'da dinlediği hikaye onu servet sahibi yaptı

Gençler, Payas Sincan bölgesindeki 125 milyon yıllık damlataş mağarasının bir eşi olan, keşfedilen mağaranın görüntülerini ilgililer ile kamuoyuyla paylaşmak üzere fotoğraf ve video çektiler.

7Kapısına gelince mağaradaki milyonluk hazineyi fark etti: Hatay'da dinlediği hikaye onu servet sahibi yaptı

Hatay’da keşfedilen ikinci damlataş mağarasındaki görsel ziyafeti ile bilimsel açıdan araştırılmayı bekliyor.

8Kapısına gelince mağaradaki milyonluk hazineyi fark etti: Hatay'da dinlediği hikaye onu servet sahibi yaptı

Remzi Vural, “Çocukluğumdan bu yana bu mağarayı arıyordum küçükken hikayesini duymuştum zorda olsa mağaraya ulaştık güzel bir duygu” şeklinde konuşarak duygularını dile getirdi.

9Kapısına gelince mağaradaki milyonluk hazineyi fark etti: Hatay'da dinlediği hikaye onu servet sahibi yaptı