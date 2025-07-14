Kapısına gelince mağaradaki milyonluk hazineyi fark etti: Hatay'da dinlediği hikaye onu servet sahibi yaptı
Hatay'da çocukken hikayelerini dinlediği mağaranın keşfini yaptı. Remzi Vural isimli genç, sarp yamaçta yer alan kapıya geldiğinde bulduğu yerin hazine değerinde olduğunu anladı. 125 milyon yıllık Damlataş Mağarası bile onun yanında hafif kalıyordu.
Hatay’ın Payas Sincan Mahallesi bulunan 125 milyon yıllık Damlataş Mağarasının benzeri Amanos dağı İskenderun’un Azganlık Mahallesi mevkiinde üç meraklı genç tarafından bulundu.
Sarp yamacında halk arasında yarasalı mağara olarak bilinen mağara, yörede yaşayan Remzi Vural ile iki arkadaşı tarafından keşfedildi.
Turizm bakanlığı kayıtlarında Sarıseki Kuşlu Mağarası olarak geçen ancak bölge halkı tarafından yarasalı mağara olarak bilinen mağaraya Remzi Vural, Adem Güven ve Yusuf Can Dikbaş isimli gençler 5 ay süren çalışma neticesinde ulaşabildi.
Giriş kısmı sarp bir yamaçta bulunan mağaraya ulaşabilmek için kendi imkânları ile halatlı merdiven yapan gençler tehlikeli ve zor bir yolculuğun ardından muhteşem manzaraya ulaştı.
Kendi içinde bölümlere ayrılan mağara bölgede geçtiğimiz aylarda yaşanan orman yangınlarından sonra yarasaların mağarayı terk ettiklerinin izlerine rastlandı.
Gençler, Payas Sincan bölgesindeki 125 milyon yıllık damlataş mağarasının bir eşi olan, keşfedilen mağaranın görüntülerini ilgililer ile kamuoyuyla paylaşmak üzere fotoğraf ve video çektiler.
Hatay’da keşfedilen ikinci damlataş mağarasındaki görsel ziyafeti ile bilimsel açıdan araştırılmayı bekliyor.
Remzi Vural, “Çocukluğumdan bu yana bu mağarayı arıyordum küçükken hikayesini duymuştum zorda olsa mağaraya ulaştık güzel bir duygu” şeklinde konuşarak duygularını dile getirdi.