Kanye West'ten flaş hamle! Kim Kardashian'dan şimdi de özür diledi...

Hırsını alamayan Kanye West sonrasında ise Pete Davidson ile ilgili görseller paylaştı, dalga geçti, hakaret etti. Kanye karısıyla yazışmalarını da ifşa etti. Kardashian'ın "Biri Pete'e [Davidson] zarar verecek ve bu tamamen senin suçun" dediği görülüyordu. Bu olaylardan sonra ise Kim Kardashian'a bir kamyon dolusu gül gönderen Kanye West tepkilerin odağında...