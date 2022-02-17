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MagazinKanye West'ten flaş hamle! Kim Kardashian'dan şimdi de özür diledi...
HaberlerMagazin Haberleri Kanye West'ten flaş hamle! Kim Kardashian'dan şimdi de özür diledi...
• 17 Şubat 2022 - 12:28 • Son Güncelleme:

Kanye West'ten flaş hamle! Kim Kardashian'dan şimdi de özür diledi...

Boşanmak üzere olduğu eşi Kim Kardashian kendisini istemediği için ilginç yollara başvuran Kanye West önce Kim'in yeni aşkına kafayı takmış ardından eski karısının ikinci bir seks kasedi olduğunu söylemiş bununla da yetinmeyip attığı mesajları da ifşa etmişti. Yaşanan bu olaylardan sonra tepki çeken West Sevgililer Günü'nde de Kim'i kamyon dolusu gül gönderdi. Tüm bunlardan sonra Kanye West'ten özür geldi.

• 17 Şubat 2022 - 12:28 • Son Güncelleme:
1Kanye Westten flaş hamle Kim Kardashiandan şimdi de özür diledi...
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Boşanmak üzere olduğu eşi Kim Kardashian kendisini istemediği için ilginç yollara başvuran Kanye West önce Kim'in yeni aşkına kafayı takmış ardından eski karısının ikinci bir seks kasedi olduğunu söylemiş bununla da yetinmeyip attığı mesajları da ifşa etmişti. Yaşanan bu olaylardan sonra tepki çeken West Sevgililer Günü'nde de Kim'i kamyon dolusu gül gönderdi. Tüm bunlardan sonra Kanye West'ten özür geldi.

2YAPTIKLARIYLA ŞOKE ETTİ

YAPTIKLARIYLA ŞOKE ETTİ

Kim Kardashian ile yollarını ayıran Kanye West yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Kim'e dönmek isteyen West önce karşılık alamayınca karısının ikinci seks kasedi olduğu iddiasını ve bunun yayılmasının önünü kestiğini açıkladı.

3Kanye Westten flaş hamle Kim Kardashiandan şimdi de özür diledi...

Kanye West bununla da kalmadı; eski eşinin yeni sevgilisi Pete Davidson'a tehditler savurdu. Hatta Kim Kardashian'a komşu da oldu.

4Kanye Westten flaş hamle Kim Kardashiandan şimdi de özür diledi...

Hırsını alamayan Kanye West sonrasında ise Pete Davidson ile ilgili görseller paylaştı, dalga geçti, hakaret etti. Kanye karısıyla yazışmalarını da ifşa etti. Kardashian'ın "Biri Pete'e [Davidson] zarar verecek ve bu tamamen senin suçun" dediği görülüyordu. Bu olaylardan sonra ise Kim Kardashian'a bir kamyon dolusu gül gönderen Kanye West tepkilerin odağında...

5Kanye Westten flaş hamle Kim Kardashiandan şimdi de özür diledi...

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; West sosyal medyada hayranların eleştirileriyle karşı karşıya kaldıktan ve Kardashian'ın onu "ürkütücü" olarak nitelemesinden sonra eski gönderilerinin hepsini silip şu ifadeleri içeren yeni bir gönderi paylaştı: “Büyük harfle yazınca herkesin onlara bağırıyormuşum gibi hissettiğini öğrendim. İletişimim üzerinde çalışıyorum.”

6Kanye Westten flaş hamle Kim Kardashiandan şimdi de özür diledi...

Rapçi ve moda tasarımcısı West ayrıldığı eşine yönelik davranışlarının yanlış olduğunu da kabullenerek, "Ekran görüntüleri paylaşmanın rahatsız edici olduğunu ve Kim'i taciz ediyormuşum gibi göründüğünü biliyorum. Sorumluluğu üstleniyorum. Sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum" dedi.

7Kanye Westten flaş hamle Kim Kardashiandan şimdi de özür diledi...

West kamuoyuyla paylaştığı mesajların birinde, "Seni ve ailemizi sonsuza kadar korumak için her zaman elimden geleni yapacağım. Sözlerini dinledim ve herkesten Skete'e [West'in Davidson'a taktığı lakap] fiziki zarar gelmeyeceğinden emin olmalarını istedim" dedi.

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