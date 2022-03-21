• 21 Mart 2022 - 09:50 • Son Güncelleme:
Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamı ile olay yarattı!
Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç bir markanın iç çamaşırı reklamı için kamera karşısına geçti. İç çamaşırı tanıtımı yapan Esra Bilgiç'in kombini sosyal medyada dalga konusu oldu. Sütyen üstü ceket giyen Esra Bilgiç'i görenler "Bu ceket reklamı mı?" diye sordu.
• 21 Mart 2022 - 09:50 • Son Güncelleme:
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Esra Bilgiç tanınan bir iç çamaşırı firmasının iç çamaşırı reklamında oynadı. Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırlarıyla tanınan markanın yüzü oldu.
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Esra Bilgiç'in sütyenin üzerine ceket giymesi bazı takipçilerinin gözünden de kaçmadı.
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