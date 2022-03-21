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MagazinKanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamı ile olay yarattı!
HaberlerMagazin Haberleri Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamı ile olay yarattı!
• 21 Mart 2022 - 09:50 • Son Güncelleme:

Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamı ile olay yarattı!

Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç bir markanın iç çamaşırı reklamı için kamera karşısına geçti. İç çamaşırı tanıtımı yapan Esra Bilgiç'in kombini sosyal medyada dalga konusu oldu. Sütyen üstü ceket giyen Esra Bilgiç'i görenler "Bu ceket reklamı mı?" diye sordu.

• 21 Mart 2022 - 09:50 • Son Güncelleme:
1Kanunsuz Toprakların Gülfemi Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamı ile olay yarattı
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Esra Bilgiç tanınan bir iç çamaşırı firmasının iç çamaşırı reklamında oynadı. Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırlarıyla tanınan markanın yüzü oldu.

2Kanunsuz Toprakların Gülfemi Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamı ile olay yarattı

Esra Bilgiç'in sütyenin üzerine ceket giymesi bazı takipçilerinin gözünden de kaçmadı.

3Kanunsuz Toprakların Gülfemi Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamı ile olay yarattı

Takipçileri, Bilgiç'in iç çamaşırından çok ceketi tanıtıyormuş gibi bir algı oluştuğunu ve iç çamaşırını tek başına giymesinin daha doğru olacağı yönünde yorumlarda bulundu.

4Kanunsuz Toprakların Gülfemi Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamı ile olay yarattı

Esra Bilgiç'e gelen yorumların çoğu kombini üzerineydi.

5Kanunsuz Toprakların Gülfemi Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamı ile olay yarattı

Markanın geri planda kaldığı pozlarda Bilgiç'i görenler "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" diye sordu.

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