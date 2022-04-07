Kanser, diyabet ve kolesterole şifa! İnme ve kalp krizi riskini azaltıyor, herkes çöpe atıyor ama...

SİYAH ÇAYIN FAYDALARI

Sabah uyandığımız anda ilk yaptığımız iş mutfağa gidip su kaynatıp çay demlemek… Misafirimiz geldiğinde sohbetin keyfini arttırmak için yaptığımız en sıcak ikram yine siyah çay… Hepimizin alışkanlığı, güzel bir yemeğin üzerine ilk aklımıza gelen yine siyah çay… Kısaca siyah çay, hayatımızın her alanında olmazsa olmazımız. Peki siyah çay içmek hayatımızda bu kadar yer alırken sağlığımıza nasıl etki ediyor hiç düşündünüz mü? Diyetisyen Sanem Apa Doğan, günün her saati elden düşmeyen siyah çayın bilinmeyenlerini ve sağlığa faydalarını anlattı.