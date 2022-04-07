Kanser, diyabet ve kolesterole şifa! İnme ve kalp krizi riskini azaltıyor, herkes çöpe atıyor ama...
İnme ve kalp krizi riskini azaltıyor, kötü kolesterol denilen LDL kolesterol seviyesini düşürüyor. Kansere karşı koruyucu, özellikle meme ve over (yumurtalık) kanseri ve akciğer kanseri gelişimini de azaltıyor. İçerisindeki fitokimyasallar ile düzenli tüketim sağlandığında güçlü kemikleri destekliyor, kemik yoğunluğuna katkıda bulunuyor, osteoporoz ve artrit riskini azaltıyor, diyabet riskini azaltıyor. Plak oluşumunu azaltıyor, çürük oluşumuna neden olan bakteri gelişimini kısıtlıyor. Antioksidan alım kapasitenizi arttırıyor, stresi azaltıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, düşük kafein oranı kan akışına yardımcı oluyor ve halsizliği ortadan kaldırıyor. Pek çok kişi çöpe atıyor ama kırmızı eti lokum gibi yapıyor, ayak kokularını gideriyor, göz altı halkalarını azaltıyor. Saç beyazlamasının önüne geçiyor, saksı bitkiler için de çok yararlıdır....
Çay Türk halkının vazgeçilmezlerinden biridir. Çay içtikten sonra demlikte kalan çaylar ise genelde çöpe atılır. Aslında demlikte kalan çayın inanılmaz faydaları var. Demlikte kalan çayın inanılmaz faydaları var. Bir kere siz de deneyin daha sonra bir daha asla demlikte kalan çayı çöpe dökmeyeceksiniz.
GÜNEŞ YANIKLARINA İYİ GELİR
Demlikte kalan, kullanılmış, ıslak çay poşetlerini derideki yanık bölgeye uygulamak acınızı hafifletmeye yardımcı olur. Etinizi marine etmek için değerlendirebilirsiniz 4 yemek kaşığı çayı, ılık suyla 5 dakika demleyin. Demi süzdükten sonra çayı ½ bardak esmer şekerle karıştırın ve şeker çözülene kadar bir kenarda bekletin. Bu arada eti tercihinize göre soğan, sarımsak ve baharatlarla pişireceğiniz kaba yerleştirin. Üzerine hazırladığınız çay karışımını döktükten sonra bu şekilde önceden ısıttığınız fırına koyun. Kırmızı et, çay sayesinde lokum gibi yumuşak olacak.
AYAK KOKULARINI GİDERİR
Ayaklarınızı iyice demlenmiş çayla karıştırdığınız ılık suda 20 dakika bekletin ve ayak kokusundan kurtulun.
DİŞ ETİ PROBLEMLERİNİ İYİLEŞTİREBİLİR
Diş eti kanaması probleminiz varsa, ya da diş çekimi yapıldıktan sonra iyileşme sürecinde acı hissediyorsanız, soğuk su ile ıslattığınız çay poşetini acıyan bölgeye uygulayın. Hem kanamayı hem de ağrıyı durdurur.
GÖZ ALTI HALKALARINI AZALTIR
2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ya da üzerinden fazla zaman geçmediyse içtiğiniz çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin. Çayın içeriğindeki tanen maddesi gözlerinizdeki şişliğin inmesini sağlayacaktır.
BEYAZ SAÇLARA ELVEDA
Saçlarınızın doğal rengine geri dönmesi için; 3 çay poşetini bir bardak suda demleyin. Taze veya kuru şekildeki 1’er yemek kaşığı adaçayı ve biberiyeyi de çaya ekleyin. Bu şekilde 1 gün bekletin. Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra bu karışımı uygulayın ve durulamadan bir havluya sarın. Çayın beyaz saçları eski doğal rengine döndürmesi için bu uygulamayı birkaç kez tekrarlayın.
BİTKİLERİ BESLER
Saksıda yetiştirdiğimiz bitkilerin daha çabuk büyümesi, daha sağlıklı yetişmesi için yapmanız gereken tek şey; çay demini saksı dibine dökmek!
SİYAH ÇAYIN FAYDALARI
Sabah uyandığımız anda ilk yaptığımız iş mutfağa gidip su kaynatıp çay demlemek… Misafirimiz geldiğinde sohbetin keyfini arttırmak için yaptığımız en sıcak ikram yine siyah çay… Hepimizin alışkanlığı, güzel bir yemeğin üzerine ilk aklımıza gelen yine siyah çay… Kısaca siyah çay, hayatımızın her alanında olmazsa olmazımız. Peki siyah çay içmek hayatımızda bu kadar yer alırken sağlığımıza nasıl etki ediyor hiç düşündünüz mü? Diyetisyen Sanem Apa Doğan, günün her saati elden düşmeyen siyah çayın bilinmeyenlerini ve sağlığa faydalarını anlattı.
DAHA İYİ ÇALIŞAN KALP
2009 yılında yapılmış bir çalışmada günde 3 – 4 fincan siyah çay içen kişilerde; çevresel etkenlerle birlikte değerlendirildiğinde, inme riskini günde 1 fincan içenlere göre % 21 oranında azalttığını göstermiştir. Harvard’ta yapılan başka bir çalışma ise kalp krizi riskini % 44 oranında azaltabileceğini göstermiştir. Kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterol seviyesini ise % 11 oranında düşürebilir. Kansere karşı koruyucu: Yapılan çalışmalar siyah çay tüketimi ile alınan polifenol ve kateşinlerin bazı kanser türlerinin oluşumuna karşı koruyucu etki yarattığını göstermiştir. Örneğin düzenli olarak günde 2- 3 fincan siyah çay içen kadınlarda meme ve over (yumurtalık) kanseri oluşumunun azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca akciğer kanseri gelişimini de azaltabilir.
SAĞLIKLI KEMİKLER
Siyah çayda bulunan fitokimyasallar ile düzenli tüketim sağlandığında güçlü kemikleri destekler, kemik yoğunluğuna katkıda bulunur, osteoporoz ve artrit riskini azaltır. Diyabet riskini azaltır: Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde yaşayan yaşlı bireyler ile yapılmış çalışmalar da düzenli olarak günde 1- 2 fincan siyah çay tüketimi yapıldığında, Tip 2 diyabet oluşumunun % 70 oranında düşürülebildiği ihtimali üzerinde durulmuştur.
AĞIZ SAĞLIĞI
Yapılan çalışmalar siyah çayın plak oluşumunu azalttığı ve çürük oluşumuna neden olan bakteri gelişimini kısıtladığı üzerinde duruyor. Siyah çayda bulunan polifenoller, ağız boşluğunda bulunan bakterilerin diş plak oluşumunu ve yapışkanlık tadına neden olan enzimlerin gelişimini engelliyor. Ağırlık denetimi sağlar: Özellikle karın çevresi yağlanmasını azaltırken, yağ yakımını ve ağırlık kaybını destekleyici etki gösterir.
ANTİOKSİDANLAR
Polifenol içeriği yüksek olan siyah çay, DNA hasarını engelleme ile ilişkilidir. Tütün ve diğer toksin maddelerden kaynaklı olarak oluşan bu DNA hasarı için özellikle meyve ve sebzelerle desteklenmiş bir diyette siyah çayın yeri mutlaka olmalıdır. Açık ve limon ilave edilerek içilen çay ile antioksidan alım kapasitenizi arttırmanız kolaylaşır. Stresi azaltır: Siyah çayda bulunan L- theanine rahatlama ve uzun süreli daha iyi konsantrasyon sağladığı çalışmaların ortak sonuçlarıdır. Gün içerisinde ortalama 2- 3 fincan siyah çay tüketildiğinde stres hormonu olan kortizol seviyesinin düştüğü gözlemlenmiştir.
GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Siyah çay, içeriğindeki alkylamine antijenleri ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Siyah çay virüsler ile savaşır. Bu da sizin bağışıklık sisteminiz için koruyucu kalkan olur.
DÜZENLİ SİNDİRİM SİSTEMİ
Bağışıklık sistemini geliştirmeye ek olarak siyah çayda bulunan tanenler aynı zamanda mide ve bağırsak hastalıkları üzerinde iyileştirici etki sağlar ve sindirim sistemi aktivitesinin azalmasına yardımcı olur.
ENERJİ ARTTIRIR
Yüksek kafein içeriği olan diğer içeceklere göre siyah çayda bulunan düşük kafein oranı kan akışına yardımcı olurken, beyin fonksiyonlarını da güçlendirir. Ayrıca metabolizma ve solunum sistemiyle kalp ve böbrekleri de uyarır.
MUTLULUK FAKTÖRÜ
Doğru şekilde toplanmış ve kurutulmuş çay yapraklarından elde edilen siyah çayı demlediğinizde size mutluluk vermez mi? Hem de bunu tüm vücut fonksiyonlarını korurken yaparsa. Bu nedenle doğru şekilde toplanmış, doğru markalarıtercih etmeli
SİYAH ÇAY İÇERKEN DİKKAT
Güvenilir şekilde toplanmış, kurutulmuş ve paketlenmiş siyah çayı tercih etmelisiniz.
Koyu ve bayat çayları içmeyiniz.
Demir eksikliği olan kişilerde çay özellikle yemeklerden hemen sonra içilmemeli en az 30 dakika beklenmelidir.
Yaşlılar, çocuklar ve hamileler açık şekilde mümkünse limonlu çay içmeyi tercih etmelidirler.
Doğru beslenme alışkanlıkları içinde gün içerisinde 3- 5 fincan siyah çay içebilirsiniz. (CNN Türk-Milliyet)