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    SağlıkKanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor! Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin
    HaberlerSağlık Haberleri Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor! Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin
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    Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor! Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    Kanser, diyabet, tansiyon için doğal şifa kaynağı. Binlerce yıldır kullanılıyor. Günde sadece iki kez tüketmek yeterli oluyor. 'Bunu tüketen hasta olmaz' diyen Lokman Hekim, binlerce yıl önce hazırladığı şifa reçetesinde adeta hastalıklara kalkan olan mucizevi besini açıklıyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu besinin önemini belirtmiştir. Kanser, diyabet, tansiyon gibi birçok kronik hastalığa kalkan olan, düzenli ve yeterli tüketildiğinde şifa dağıtan kızılcık meyvesi aynı zamanda bağışıklığı da güçlendiriyor. İşte "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler...

    • 06 Nisan 2022 - 11:18 • Son Güncelleme:
    • 06 Nisan 2022 - 11:18 • Son Güncelleme:
    1Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    Geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen pek bilinmeyen kızılcık, kırmızı rengi ile dikkat çeken sonbaharın en faydalı meyvelerinden biridir. Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyvedir.

    2Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir'

    3Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    Mutfaklarda öncelikli tüketimi taze meyve olan kızılcık K,E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır.

    4Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    Sağlıklı besinler listesinin başında yer alan kızılcık kırmızı renkte mayhoş bir tada sahiptir.

    5Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.

    6Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.

    7Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    Obeziteye karşı savaşır. Kızılcık suyunun obeziteye karşı en ilginç ve şaşırtıcı kısmı diğer meyve sularından daha az tatlı olmasıdır.

    8Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    Mide ülseri gibi mide rahatsızlıklarının azaltılmasına yardımcı olur. Kızılcık kalbimizi korur. Böbrek taşlarına da iyi gelir, bakterileri durdurabilir

    9Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    Cildinizdeki tüm yağlardan kurtulmanıza ve gözeneklerinizin temizlenmesine yardımcı olur. Kışın cildinizi zorlu hava koşullarından korur."Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler...

    10BADEM

    BADEM

    Göğüs hastalığından şikâyetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içiniz.

    11SARIMSAK

    SARIMSAK

    Sırt ağrısından şikâyetçiyseniz sarımsak yiyiniz.

    12KARNABAHAR

    KARNABAHAR

    Karaciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz.

    13KURU ÜZÜM

    KURU ÜZÜM

    Mafsal ağrılarına karşı kuru üzüm yiyiniz.

    14ÇAM FISTIĞI

    ÇAM FISTIĞI

    Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı yemesi gerekir.

    15KEREVİZ

    KEREVİZ

    İdrar söktürmek için kereviz yiyiniz.

    16KUZU KULAĞI

    KUZU KULAĞI

    Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır

    17YUMURTA

    YUMURTA

    İyi beslenmek için yumurtadan faydalanabilirsiniz.

    18BAL

    BAL

    Kansızlığı gidermek için bal yiyiniz.

    19ELMA

    ELMA

    Kalbinizi güçlendirmek için elma yiyiniz.

    20NANE

    NANE

    Mideye çok yardımcıdır.

    21SUSAM

    SUSAM

    Yüksek miktarda E vitamini içeren susam kalbe faydalıdır.Susam yağı yüksek oranda lesitin içeriğiyle beyin ve sinir hücrelerini destekler. İyi bir kalsiyum kaynağı olan susam tırnak sağlığı için faydalıdır

    22HURMA

    HURMA

    Mideyi rahatlatıcıdır, kan üretir.

    23KOYUN ETİ SUYU

    KOYUN ETİ SUYU

    Bünyeniz zayıf, şişmanlamak istiyorsanız koyun başını kaynatıp suyunu içiniz.

    24Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin
    25KUŞKONMAZ

    KUŞKONMAZ

    Kuşkonmaz protein açısından zengin fakat kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besindir. Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini kompleksi açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz niasin, fosfor ve çok düşük sodyum açısından da zengindir.

    26SÜT

    SÜT

    Vücudunuzun kuvvetini korumak için süt içiniz. Yorgun ve gergin insanların gıdasıdır.

    27TAVUK SUYU

    TAVUK SUYU

    Omurgalarınızda ağrı varsa tavuk suyu içiniz.

    28BEYAZ LEBLEBİ

    BEYAZ LEBLEBİ

    Beyaz leblebideki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Bedeni ısıtır.

    29KABAK SUYU

    KABAK SUYU

    Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz.

    30Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı. Buhara'da babasından ve döneminin ünlü bilginlerinden özel ders ve iyi bir eğitim aldı. Olağanüstü hafızası ve zekası da bu konuda ona çok yardımcı oldu. 14 yaşına geldiğinde öğretmenlerini geçmeye başlamıştı. Felsefe, edebiyat, matematik, tıp gibi çeşitli alanlarda engin bir bilgi birikimine ulaştı.

    31Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    16 yaşında tıbba döndü ve bu konudaki bilgileri öğrenmekle kalmayıp yeni tedaviler de geliştirdi. 19 yaşında doktor ünvanı elde etti ve ücret almaksızın hastaları tedaviye başladı.

    32Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    Samani Hükümdarı Nuh bin Mansur'un hastalığını iyileştirmesi üzerine, Buhara'daki olağanüstü zengin kitaplıktan dilediği gibi yararlanmasına izin verildi.

    33Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    Burada bulup okuduğu kitaplar, bilgisinin daha da derinleşmesine ve düşüncelerinin gelişmesine büyük katkıda bulundu. 21 yaşına geldiğinde dönemin en büyük hekimlerinden biri sayılıyordu.

    34Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    İşte İbn-i Sina'nın birçok hastalığa şifa olacak mucizevi tarifi...İbn-i Sina'dan insanlık için mucizevi karışım tarifi... Birçok sağlık sorununun tedavisinde önemli bir rol oynayan bu karışım nasıl hazırlanır, gelin birlikte bakalım.

    35Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    MALZEMELER250 gram kuru incir1 litre zeytinyağı

    36Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak biçimde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu sürenin sonunda sabah, akşam olacak biçimde günde iki kere tüketin.

    37Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin

    İbn-i Sina'nın önerdiği incir karışımının en önemli etkisi ise kanseri önlemesi. Kanser oluşumunu önleyen incir karışımını düzenli bir biçimde tüketerek etkilerinden faydalanabilirsiniz.

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