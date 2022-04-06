Kanser, diyabet, tansiyon için kalkan oluyor! Binlerce yıldır kullanılıyor, sadece sabah ve akşam tüketin
Kanser, diyabet, tansiyon için doğal şifa kaynağı. Binlerce yıldır kullanılıyor. Günde sadece iki kez tüketmek yeterli oluyor. 'Bunu tüketen hasta olmaz' diyen Lokman Hekim, binlerce yıl önce hazırladığı şifa reçetesinde adeta hastalıklara kalkan olan mucizevi besini açıklıyor. "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman Hekim bu besinin önemini belirtmiştir. Kanser, diyabet, tansiyon gibi birçok kronik hastalığa kalkan olan, düzenli ve yeterli tüketildiğinde şifa dağıtan kızılcık meyvesi aynı zamanda bağışıklığı da güçlendiriyor. İşte "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler...
Geçmişi çok eskilere dayanmasına rağmen pek bilinmeyen kızılcık, kırmızı rengi ile dikkat çeken sonbaharın en faydalı meyvelerinden biridir. Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyvedir.
"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir'
Mutfaklarda öncelikli tüketimi taze meyve olan kızılcık K,E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır.
Sağlıklı besinler listesinin başında yer alan kızılcık kırmızı renkte mayhoş bir tada sahiptir.
İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.
İçerisinde bol miktarda A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırdığından dolayı faydaları saymakla bitmez. Kızılcığın enerji içeriği oldukça fazladır.
Obeziteye karşı savaşır. Kızılcık suyunun obeziteye karşı en ilginç ve şaşırtıcı kısmı diğer meyve sularından daha az tatlı olmasıdır.
Mide ülseri gibi mide rahatsızlıklarının azaltılmasına yardımcı olur. Kızılcık kalbimizi korur. Böbrek taşlarına da iyi gelir, bakterileri durdurabilir
Cildinizdeki tüm yağlardan kurtulmanıza ve gözeneklerinizin temizlenmesine yardımcı olur. Kışın cildinizi zorlu hava koşullarından korur."Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında bahsettiği mucize besinler...
BADEM
Göğüs hastalığından şikâyetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içiniz.
SARIMSAK
Sırt ağrısından şikâyetçiyseniz sarımsak yiyiniz.
KARNABAHAR
Karaciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz.
KURU ÜZÜM
Mafsal ağrılarına karşı kuru üzüm yiyiniz.
ÇAM FISTIĞI
Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı yemesi gerekir.
KEREVİZ
İdrar söktürmek için kereviz yiyiniz.
KUZU KULAĞI
Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır
YUMURTA
İyi beslenmek için yumurtadan faydalanabilirsiniz.
BAL
Kansızlığı gidermek için bal yiyiniz.
ELMA
Kalbinizi güçlendirmek için elma yiyiniz.
NANE
Mideye çok yardımcıdır.
SUSAM
Yüksek miktarda E vitamini içeren susam kalbe faydalıdır.Susam yağı yüksek oranda lesitin içeriğiyle beyin ve sinir hücrelerini destekler. İyi bir kalsiyum kaynağı olan susam tırnak sağlığı için faydalıdır
HURMA
Mideyi rahatlatıcıdır, kan üretir.
KOYUN ETİ SUYU
Bünyeniz zayıf, şişmanlamak istiyorsanız koyun başını kaynatıp suyunu içiniz.
KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz protein açısından zengin fakat kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besindir. Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini kompleksi açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz niasin, fosfor ve çok düşük sodyum açısından da zengindir.
SÜT
Vücudunuzun kuvvetini korumak için süt içiniz. Yorgun ve gergin insanların gıdasıdır.
TAVUK SUYU
Omurgalarınızda ağrı varsa tavuk suyu içiniz.
BEYAZ LEBLEBİ
Beyaz leblebideki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Bedeni ısıtır.
KABAK SUYU
Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz.
İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı. Buhara'da babasından ve döneminin ünlü bilginlerinden özel ders ve iyi bir eğitim aldı. Olağanüstü hafızası ve zekası da bu konuda ona çok yardımcı oldu. 14 yaşına geldiğinde öğretmenlerini geçmeye başlamıştı. Felsefe, edebiyat, matematik, tıp gibi çeşitli alanlarda engin bir bilgi birikimine ulaştı.
16 yaşında tıbba döndü ve bu konudaki bilgileri öğrenmekle kalmayıp yeni tedaviler de geliştirdi. 19 yaşında doktor ünvanı elde etti ve ücret almaksızın hastaları tedaviye başladı.
Samani Hükümdarı Nuh bin Mansur'un hastalığını iyileştirmesi üzerine, Buhara'daki olağanüstü zengin kitaplıktan dilediği gibi yararlanmasına izin verildi.
Burada bulup okuduğu kitaplar, bilgisinin daha da derinleşmesine ve düşüncelerinin gelişmesine büyük katkıda bulundu. 21 yaşına geldiğinde dönemin en büyük hekimlerinden biri sayılıyordu.
İşte İbn-i Sina'nın birçok hastalığa şifa olacak mucizevi tarifi...İbn-i Sina'dan insanlık için mucizevi karışım tarifi... Birçok sağlık sorununun tedavisinde önemli bir rol oynayan bu karışım nasıl hazırlanır, gelin birlikte bakalım.
MALZEMELER250 gram kuru incir1 litre zeytinyağı
Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak biçimde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu sürenin sonunda sabah, akşam olacak biçimde günde iki kere tüketin.
İbn-i Sina'nın önerdiği incir karışımının en önemli etkisi ise kanseri önlemesi. Kanser oluşumunu önleyen incir karışımını düzenli bir biçimde tüketerek etkilerinden faydalanabilirsiniz.