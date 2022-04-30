Kan şekerini kontrol ediyor, kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor! Sapı tam bir antioksidan kaynağı! Vitamin, kalsiyum, potasyum...

İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONLARIYLA MÜCADELEDE ETKİNDİR

Güçlü diüretik ve iltihap karşıtı özellikleri sayesinde vişne sapları toz veya çay formunda böbrekler ve idrar yollarını temizlemeye ve interstisyel sistit ve glomerüler hastalıkların oluşturduğu semptomları hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla kullanılır. İdrar yolu ve böbreklerde oluşan taşları temizlemeye yardımcı olur. Taşlar büyükse en iyi yaklaşım uzman bir doktor aracılığıyla güvenli bir şekilde kurtulmak olacaktır.