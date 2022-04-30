Kan şekerini kontrol ediyor, kolesterolü düşürüyor, kalbi güçlendiriyor! Sapı tam bir antioksidan kaynağı! Vitamin, kalsiyum, potasyum...
Kanı temizliyor, kolesterol seviyesini düşürüyor, kalbi güçlendiriyor. Sapı tam bir antioksidan kaynağı, bol miktarda A, C ve E vitamini, kalsiyum, potasyum, sodyum ve fosfor barındırıyor. İdrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı oluyor, iltihap ve alerji önleyici özelliği bulunuyor. Metabolizmayı dengeliyor, kilo vermeye yardımcı oluyor. Sakinleştirici bir etkisi bulunuyor, antiseptik, sıkılaştırıcı, detoksifiye edici, diüretik ve laksatif etkileri bulunuyor. İnsülin üretiminin artmasına yardımcı oluyor, kan şekeri seviyelerini stabilize ediyor. İşte meyvesi kadar sapı ve çayı da şifa olan mucize meyve...
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım vişne sapının sağlığa faydalarını anlattı; konu hakkında bilgiler verdi. Vişne sapı; anti inflamatuar (iltihap karşıtı), antiseptik, sıkılaştırıcı, sakinleştirici, detoksifiye edici, diüretik ve laksatif etkilere sahiptir. Vişne saplarının böbrek, gut ve romatizma sorunlarının tedavilerinde ve genel bir sakinleştirici etki vererek sinirleri güçlendirmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.
DİÜRETİKTİR
Fitoterapide yüzyıllardır etkili ve güvenli bir yöntem olarak vişne sapları kullanılmaktadır. Bu diüretik etki saplarda bulunan doğal olarak bulunan bioflavanoidler ve potasyum tuzlarından gelmektedir. Vişne sapları idrarla ve genel olarak sindirim sürecinde vücut atıklarının ortadan kaldırılmasını teşvik ederken, su tutulmasını hafifletmeye, şişkinlik oluşumunu önlemeye ve bacaklardaki klasik ödem belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Vişne sapları vücudun doğal detoksifikasyon sürecine katkıda bulunur.
İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONLARIYLA MÜCADELEDE ETKİNDİR
Güçlü diüretik ve iltihap karşıtı özellikleri sayesinde vişne sapları toz veya çay formunda böbrekler ve idrar yollarını temizlemeye ve interstisyel sistit ve glomerüler hastalıkların oluşturduğu semptomları hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla kullanılır. İdrar yolu ve böbreklerde oluşan taşları temizlemeye yardımcı olur. Taşlar büyükse en iyi yaklaşım uzman bir doktor aracılığıyla güvenli bir şekilde kurtulmak olacaktır.
KİLO KAYBINI DESTEKLER
Metabolizmayı düzenlemeye yardımcıdır, vücudun toksin atımını desteklediğinden yağ ve selülitin ortadan kaldırılmasına ve cildin elastikiyetinin yeniden kazandırılmasına katkıda bulunur. Beraberinde bağırsak sağlığının normalleşmesine yardımcı olur. Vişne sapındaki polifenolik flavonoid bileşikleri ve antosiyaninler insülin üretiminin artmasına yardımcı olduğundan, kan şekeri seviyelerini stabilize etmeye ve iştahı kontrol etmeye fayda sağlar.
VİŞNE SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?
Çay için taze veya kuru saplar kullanılabilir. 1 litre kaynar suya 5 yemek kaşığı sap ekleyin. 5 dakika kaynatın. Üzerini örtün ve 15 dakika bekletin. Süzdükten sonra isterseniz tatlandırıcı ekleyebilirsiniz. Günde 1 fincan yeterlidir, yemeklerden yarım saat önce veya yemeklerden 2 saat sonra tercih edilebilir. Fazlası buzdolabında ağzı kapalı şekilde 3 gün kadar saklanabilir.
VİŞNE SAPININ DİĞER FAYDALARI
Vişne sapı, tıpkı meyvesi gibi yüksek bir antioksidan kaynağı. Ayrıca bol miktarda A, C ve E vitamini, kalsiyum, potasyum, sodyum, fosfor barındırıyor.
İltihap ve alerji önleyici, antiseptik ve temizleyici özellikleri bulunuyor.
Metabolizmayı dengeliyor, yağ yakımını hızlandırıyor ve kilo vermeye yardım ediyor.
Selülit oluşumuna engel oluyor, var olan selülit görüntüsünü iyileştiriyor.
Vişne sapının sakinleştirici bir etkisi bulunuyor.
Kanı temizliyor, kolesterol seviyesini düşürüyor ve kalbi güçlendiriyor.
VİŞNE SAPININ ZARARLARI NELER?
Vişne sapının idrar söktürücü özelliği olduğunu yukarıda da belirtmiştik. Bu özelliğinden dolay, fazla tüketimi vücutta dehidrasyona yani su kaybına neden olabiliyor. Öte yandan ishal durumu olan ve düşük tansiyonu olanların vişne sapı tüketmesi vücuda zarar verecektir. Vişne sapı ve benzer bitkileri tedavi amaçlı tüketmeden önce bir uzmana danışmayı ihmal etmemeniz gerektiğini de hatırlatalım.
VİŞNE SAPI NASIL KULLANILIR?
Vişne sapını çay olarak demlemek en popüler kullanım şeklidir. Bunun için kaynamış bir bardak suya bir kaşık vişne sapı atın ve demleye bırakın. Daha sonra sapları çıkarın. Dilerseniz bir çay kaşığı bal ekleyerek çayınızı tatlandırabilirsiniz. (Milliyet-Hürriyet)