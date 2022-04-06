Kan şekerini kontrol ederek halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor! Gün boyu tok ve zinde tutuyor...

Havaların ısınmaya başlamasıyla artan sürekli uyku isteği, ağrılar, halsizlik ve depresif ruh hâli bahar yorgunluğunun habercisi olabilir. Ama uzmanların tavsiye ettiği 10 gıda ilkbahara iyi bir başlangıç yapmanıza yardım edebilir. Bahar yorgunluğunun etkilerini azaltmak için yeterli ve dengeli beslenmek gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, bahar yorgunluğu ile baş etmek için mevsim boyunca tüketilmesini tavsiye ettiği gıdalar tek tek sıraladı...