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    SağlıkKan şekerini kontrol ederek halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor! Gün boyu tok ve zinde tutuyor...
    HaberlerSağlık Haberleri Kan şekerini kontrol ederek halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor! Gün boyu tok ve zinde tutuyor...
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    Kan şekerini kontrol ederek halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor! Gün boyu tok ve zinde tutuyor...

    Bu besinler ilkbahara iyi bir başlangıç yapmanıza yardım ediyor, su ve posa oranı yüksek olmasından dolayı tokluk hissini artırıyor ve kan şekerini dengede tutuyor. Potasyum içerdiği için bahar yorgunluğuna iyi geliyor, içerisinde bulundurduğu mineral ve bileşiklerle vücudumuzdaki her türlü biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde inanılmaz derecede etkin rol oynuyor. Uykusuzluk ve halsizlik gibi semptomların ortadan kalkmasına yardımcı oluyor, vücut direncini ve bağışıklığı artırıyor. Bağırsakları çalıştırıyor ve uzun süre tokluk sağlıyor, yüksek miktarda C vitamini barındırıyor, B1 vitamini karbonhidratların enerjiye dönüşümünde rol alıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor ve kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı oluyor. Bahar döneminde vücudun azalan vitamin ve mineral yapısını düzenlemek için gerekli olan A, B1, B2, B, B6 C,E, K vitaminlerini ve fosfor, magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko gibi mineralleri içeriyor. Omega-6 yağ asitleri içeriyor ve omega-9 yağ asitleri bakımından çok zengin. Kilo vermeye yardımcı olan bu besinler, yağ yakımını artırıcı potansiyel etkiye de sahiptir. İşte Ramazan ayında oruç tutarken sizi tok ve zinde tutacak besinler...

    İHA
    • 06 Nisan 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:
    İHA
    • 06 Nisan 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:
    1Kan şekerini kontrol ederek halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor Gün boyu tok ve zinde tutuyor...

    Havaların ısınmaya başlamasıyla artan sürekli uyku isteği, ağrılar, halsizlik ve depresif ruh hâli bahar yorgunluğunun habercisi olabilir. Ama uzmanların tavsiye ettiği 10 gıda ilkbahara iyi bir başlangıç yapmanıza yardım edebilir. Bahar yorgunluğunun etkilerini azaltmak için yeterli ve dengeli beslenmek gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, bahar yorgunluğu ile baş etmek için mevsim boyunca tüketilmesini tavsiye ettiği gıdalar tek tek sıraladı...

    2Kan şekerini kontrol ederek halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor Gün boyu tok ve zinde tutuyor...

    "Su, insan hayatı için oksijenden sonra gelen en önemli ögedir. Su, bir besin maddesi olmasının yanında, içerisinde bulundurduğu mineral ve bileşiklerle vücudumuzdaki her türlü biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde inanılmaz derecede etkin rol oynamaktadır. Ortalama erkekler için yeterli sıvı 3 litre (13 bardak) iken kadınlarda 2-2,5 litre (9 bardak) arasında değişmektedir.

    3Kan şekerini kontrol ederek halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor Gün boyu tok ve zinde tutuyor...

    Yumurta, anne sütünden sonra vücutta emilen en yüksek protein örüntüsüne sahip gıdadır. İyi ve kaliteli demir deposudur. Vücutta demir eksikliğine bağlı yorgunluk, uykusuzluk ve halsizlik gibi semptomlarınız varsa bu durumun ortadan kalkmasına yardımcı olur.

    4Kan şekerini kontrol ederek halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor Gün boyu tok ve zinde tutuyor...

    Çilek, su ve posa oranı yüksek olmasından dolayı tokluk hissini artırır ve kan şekerini hızlı yükseltmez. Aynı zamanda potasyum içerdiği için bahar yorgunluğuna iyi gelmektedir. Vücut direncini ve bağışıklığını artırıcı potansiyel etkiye sahiptir.

    5Kan şekerini kontrol ederek halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor Gün boyu tok ve zinde tutuyor...

    Ananas, özellikle diyet yapılan dönemlerde ödem atıcı özelliğinden dolayı sıklıkla tüketilmesi tavsiye ediliyor. Lifli yapıda olduğu için bağırsakları çalıştırır ve uzun süre tokluk sağlar. İçerdiği C vitamini miktarı yüksektir. Yapısında bulunan B1 vitamini karbonhidratların enerjiye dönüşümünde rol alır.

    6Kan şekerini kontrol ederek halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor Gün boyu tok ve zinde tutuyor...

    Kivi, C vitamini içeriği en yüksek meyveler arasında yer alır. Metabolizmayı hızlandırır ve kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı olur. Demir içeriği yüksek gıdalarla tüketildiğinde vücudun demir emilimini artırır. Meselâ kahvaltıda yumurta ile birlikte kivi tüketilebilir.

    7Kan şekerini kontrol ederek halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor Gün boyu tok ve zinde tutuyor...

    Avokado, bahar döneminde vücudun azalan vitamin ve mineral yapısını düzenlemek için gerekli olan A, B1, B2, B, B6 C,E, K vitaminlerini ve fosfor, magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko gibi mineralleri içerir. Avokado, omega-6 yağ asitleri içerir ve omega-9 yağ asitlerinden zengindir. Kilo vermeye yardımcı olup aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırıcı potansiyel etkiye sahiptir.

    8Kan şekerini kontrol ederek halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor Gün boyu tok ve zinde tutuyor...

    Ceviz, fındık ve badem ise, içerdikleri magnezyum, E vitamini ve omega-3 yağ asitleri sayesinde yorgunluğa karşı adeta savaşan besinlerdir. Özellikle antioksidan etkisi olan E vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir.

    9Kan şekerini kontrol ederek halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor Gün boyu tok ve zinde tutuyor...

    Enginar, halk arasında karaciğer dostu olarak bilinen enginar içerdiği A, C, Niasin, potasyum ve posa sayesinde kişinin zinde olmasını sağlar. Toksinlerin vücuttan uzaklaşmasını sağlar. Bu sayede bahar yorgunluğuna karşı enerjik hissetmenize yardımcı olur.

    10Kan şekerini kontrol ederek halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor Gün boyu tok ve zinde tutuyor...

    Semizotu, sebzeler arasında omega-3 yağ asitlerinden en zengin gıdadır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek bahar yorgunluğuna iyi gelir. Vücudumuzun demir ve kalsiyum depolarının dolu olmasına katkı sağlar. Ayrıca folik asit ve potasyum açısından zengin olduğu için yorgunluğu önleyip, baharı daha enerjik geçirmenizi sağlar."

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