Kafataslı oda milyonlarca yıllık sırları barındırıyor! Türkiye'de 2024'ün en önemli arkeolojik buluşları ortaya çıktı: 12 bin yıllık şaman, 11 bin yıllık dudak piercingi ve daha fazlası
Arkeoloji oluşumu Arkeofili'nin arkeologları tarafından 2024 yılında Türkiye'de ortaya çıkarılan en önemli 10 keşif belirlendi. Mardin'de 12 bin yıllık bir kadın şaman defininin ilk sırada olduğu listede, kafataslı oda, minos hançeri, altın sikke dolu çömlek, zeus başı, 11 bin yıllık dudak piercingi gibi binlerce yıl öncesine ait keşifler yer alıyor.
Mehmet ÇINAR/ANTALYA (DHA)
• 25 Aralık 2024 - 11:59 • Son Güncelleme:
Mehmet ÇINAR/ANTALYA (DHA)
• 25 Aralık 2024 - 11:59 • Son Güncelleme: