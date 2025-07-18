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Kadırga Yaylası'nda gelenek bozulmadı: Üstü açık camide namaz kılındı, horon oynandı

18.07.2025 - 17:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Selda FIRAT/GÜMÜŞHANE,(DHA)-

Trabzon- Gümüşhane sınırındaki Kadırga Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen Kadırga Yayla Şenliği, bu yılda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kadırga Yaylası, çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılarla dolup taşarken, etkinliğe katılanlar dünyaca ünlü üzeri açık camide çimenler üzerinde Cuma namazı kıldı.

1Kadırga Yaylası'nda gelenek bozulmadı: Üstü açık camide namaz kılındı, horon oynandı

Trabzon-Gümüşhane sınırlarında, her yıl Temmuz ayının üçüncü haftasında Kadırga Yaylası'nda düzenlenen ve Otçu Haftası olarak adlandırılan şenlik, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yayla şenliğine katılanların bir bölümü bir gün önceden yaylaya giderek obalarda eğlenceler düzenledi.

2Kadırga Yaylası'nda gelenek bozulmadı: Üstü açık camide namaz kılındı, horon oynandı

Sabah saatlerinde obalarından gruplar halinde yola çıkan yaylacılar, Kadırga’da buluştu. Deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki yaylada bulunan ünlü üstü açık camide topluca kılınan Cuma namazının ardından şenlikler devam etti.

3Kadırga Yaylası'nda gelenek bozulmadı: Üstü açık camide namaz kılındı, horon oynandı

Çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılar, Kadırga Pazarı'ndan alışveriş yapıp, horon oynadı. Pazar yerinde, Kürtün ekmeği ve pestil yoğun ilgi görürken, yöresel kıyafetleriyle şenliğe katılanlar renkli görüntüler oluşturdu.

4Kadırga Yaylası'nda gelenek bozulmadı: Üstü açık camide namaz kılındı, horon oynandı

Horon Düzü'nde binlerce kişiyle oluşturulan büyük halkadaki yaylacılar, saatlerce horon oynadı. Kadırga Yayla Şenliği'ne katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Kadırga’yı Derinoba ve Beypınarı ile birleştirdik.

5Kadırga Yaylası'nda gelenek bozulmadı: Üstü açık camide namaz kılındı, horon oynandı

Ayrıca, Erikbeli’den Kadırga’ya uzanan yolumuzu da tamamladık. Allah nasip ederse, Zigana’dan Kadırga’ya gelen yolun yapımı için de Yeşil Yol Projesi kapsamında gerekli ödenekleri ayıracağız. Böylece, önümüzdeki yıl bu buluşmayı toz ve toprak olmadan, daha konforlu yollarla gerçekleştireceğiz” dedi.