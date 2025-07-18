Kadırga Yaylası'nda gelenek bozulmadı: Üstü açık camide namaz kılındı, horon oynandı
Kaynak : Selda FIRAT/GÜMÜŞHANE,(DHA)-
Trabzon- Gümüşhane sınırındaki Kadırga Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen Kadırga Yayla Şenliği, bu yılda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kadırga Yaylası, çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılarla dolup taşarken, etkinliğe katılanlar dünyaca ünlü üzeri açık camide çimenler üzerinde Cuma namazı kıldı.
Sabah saatlerinde obalarından gruplar halinde yola çıkan yaylacılar, Kadırga’da buluştu. Deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki yaylada bulunan ünlü üstü açık camide topluca kılınan Cuma namazının ardından şenlikler devam etti.
Çevre illerden ve yurt dışından gelen yaylacılar, Kadırga Pazarı'ndan alışveriş yapıp, horon oynadı. Pazar yerinde, Kürtün ekmeği ve pestil yoğun ilgi görürken, yöresel kıyafetleriyle şenliğe katılanlar renkli görüntüler oluşturdu.
Ayrıca, Erikbeli’den Kadırga’ya uzanan yolumuzu da tamamladık. Allah nasip ederse, Zigana’dan Kadırga’ya gelen yolun yapımı için de Yeşil Yol Projesi kapsamında gerekli ödenekleri ayıracağız. Böylece, önümüzdeki yıl bu buluşmayı toz ve toprak olmadan, daha konforlu yollarla gerçekleştireceğiz” dedi.