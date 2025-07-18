Kadırga Yaylası'nda gelenek bozulmadı: Üstü açık camide namaz kılındı, horon oynandı

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Ayrıca, Erikbeli’den Kadırga’ya uzanan yolumuzu da tamamladık. Allah nasip ederse, Zigana’dan Kadırga’ya gelen yolun yapımı için de Yeşil Yol Projesi kapsamında gerekli ödenekleri ayıracağız. Böylece, önümüzdeki yıl bu buluşmayı toz ve toprak olmadan, daha konforlu yollarla gerçekleştireceğiz” dedi.