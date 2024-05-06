Kabine toplantısı sonucu ne zaman açıklanacak? Öğretmen atamalarında branş ve kontenjanlar kabinenin gündeminde
Kabine toplantısı ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığnda 2 haftada bir toplanan kabinenin bu haftaki gündeminde öğretmen atamaları var. Binlerce öğretmen adayının gözü ise bu haftaya çevrildi. Yapılacak Kabine toplantısında ana gündem maddesi öğretmen atamaları olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Peki Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta?
• 06 Mayıs 2024 - 08:19 • Son Güncelleme:
• 06 Mayıs 2024 - 08:19 • Son Güncelleme: