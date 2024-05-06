Kabine toplantısı sonucu ne zaman açıklanacak? Öğretmen atamalarında branş ve kontenjanlar kabinenin gündeminde





KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayı Kabine toplantısının yapılacağı tarihi araştırıyor. Merakla beklenen Kabine toplantısı tarihi belli oldu.



Buna göre; Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.