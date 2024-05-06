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Gündem Kabine toplantısı sonucu ne zaman açıklanacak? Öğretmen atamalarında branş ve kontenjanlar kabinenin gündeminde
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Kabine toplantısı sonucu ne zaman açıklanacak? Öğretmen atamalarında branş ve kontenjanlar kabinenin gündeminde

Kabine toplantısı ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığnda 2 haftada bir toplanan kabinenin bu haftaki gündeminde öğretmen atamaları var. Binlerce öğretmen adayının gözü ise bu haftaya çevrildi. Yapılacak Kabine toplantısında ana gündem maddesi öğretmen atamaları olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Peki Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta?

• 06 Mayıs 2024 - 08:19 • Son Güncelleme:
• 06 Mayıs 2024 - 08:19 • Son Güncelleme:
1 Kabine toplantısı sonucu ne zaman açıklanacak Öğretmen atamalarında branş ve kontenjanlar kabinenin gündeminde



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayı Kabine toplantısının yapılacağı tarihi araştırıyor. Merakla beklenen Kabine toplantısı tarihi belli oldu.

Buna göre; Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

2 Kabine toplantısı sonucu ne zaman açıklanacak Öğretmen atamalarında branş ve kontenjanlar kabinenin gündeminde



Kabine toplantısının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Kabinede, kamuoyunun görüşüne açılan müfredat taslağı da ele alınacak.

3 Kabine toplantısı sonucu ne zaman açıklanacak Öğretmen atamalarında branş ve kontenjanlar kabinenin gündeminde

Bir diğer önemli başlık ekonomi olacak. Enflasyonun düşürülmesi için atılabilecek adımlar tartışılacak.

4 ERDOĞAN KABİNE KARARLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK

ERDOĞAN KABİNE KARARLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?



Terörle mücadelede Kabine konuları arasında yer alacak. Kuzey Irak'ta süren operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgedeki son durum hakkında Kabine üyelerine bilgi verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası saat 19:00 civraında açıklama yapacak.