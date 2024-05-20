Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde hangi konular var?

Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'na döndü. Öğretmenlik Meslek Kanunu, enflasyon, Kamuda Tasarruf Paketi gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?Kabine Toplantısı'nın 20 Mayıs Pazartesi yani bugün gerçekleşmesi bekleniyor. KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?Bugün toplanacak Kabiine'de enflasyın, Kamuda Tasarruf Paketi, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve 9. yargı paketi gibi konular yer alacak. Kamuda tasarruf genelgesinin ardından, kanun düzenlemesi için de harekete geçildi. 3 Haziran’da açıklanacak yıllık enflasyonun yüzde 75-76 civarında gerçekleşerek, zirveyi görmesi, yılın ikinci yarısında da düşüşe geçerek, yüzde 38'e gerilemesi bekleniyor. Bürokraside vesayet iddialarının değerlendirileceği toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devam eden soruşturmalar hakkında kabineye bilgi verecek.