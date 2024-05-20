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Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde hangi konular var?
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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde hangi konular var?

Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de ana gündem ekonomi olacak. İşte, Kabine toplantı saati ve gündem konuları...

• 20 Mayıs 2024 - 08:33 • Son Güncelleme:
• 20 Mayıs 2024 - 08:33 • Son Güncelleme:
1 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta Kabine gündeminde hangi konular var

Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'na döndü. Öğretmenlik Meslek Kanunu, enflasyon, Kamuda Tasarruf Paketi gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

2 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta Kabine gündeminde hangi konular var



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın 20 Mayıs Pazartesi yani bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

3 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta Kabine gündeminde hangi konular var



KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Bugün toplanacak Kabiine'de enflasyın, Kamuda Tasarruf Paketi, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve 9. yargı paketi gibi konular yer alacak.

4 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta Kabine gündeminde hangi konular var

Kamuda tasarruf genelgesinin ardından, kanun düzenlemesi için de harekete geçildi.

5 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta Kabine gündeminde hangi konular var

3 Haziran’da açıklanacak yıllık enflasyonun yüzde 75-76 civarında gerçekleşerek, zirveyi görmesi, yılın ikinci yarısında da düşüşe geçerek, yüzde 38'e gerilemesi bekleniyor.

6 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta Kabine gündeminde hangi konular var

Bürokraside vesayet iddialarının değerlendirileceği toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devam eden soruşturmalar hakkında kabineye bilgi verecek.