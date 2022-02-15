Jet sosyeteyi 10 ayda böyle çarptı! Özel jetler, lüks restoranlar, yatlar...

Geçen yıl 26 Mart'tan bu yana parmaklıklar ardına dönen Anna'nın, ünlü tasarımcıların kıyafetleriyle dolu gardırobunun yerini bir hapishane tulumu aldı. Gözaltında tutulduktan birkaç hafta sonra takma kirpikleri düştü. Şimdilerde Anna, "Elbette, güzel kıyafetleri ve makyajı özlüyorum ama asıl endişelendiğim şey bu değil" diye şikayet ediyor: "Kendim için bir şeyler yapamamayı özlüyorum ve başkalarının hayatım üzerinde bu kadar çok kontrole sahip olmasından nefret ediyorum. İnsanların bir şeyleri düzeltmeye çalıştığımı ve suçlarımdan ve 20'li yaşlarımda başıma gelen olaylardan yola çıktığımı görmediğini hissediyorum. Umarım bunu tersine çevirebilirim. Ama şimdiye kadar durum böyle olmadı. Yaptığım bazı seçimlerin sorumluluğunu kabul ediyorum, ancak hayatımda her şeyin çok harika olduğunu ve insanların gidip aynı şeyi yapması gerektiğini asla söylemedim. Şu anda bulunduğum durumla ilgili iyi bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama asla kimseye örnek olmam gerektiğini söylemedim."