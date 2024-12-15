İzmir'de 'kaplumbağalı fotoğrafçı' vatandaşın ilgisini çekiyor! Her yıl yaklaşık 500 kaplumbağa buradan geçiyor

'KAPLUMBAĞALARI BURADA SEVEREK BÜYÜDÜM'

Bostanlı'da doğup büyüdüğünü belirten Nihan Özdamar (37) ise “Çocukluğumdan beri bu dükkanı biliyorum. Önündeki havuzda bulunan kaplumbağaları severek büyüdüm. Daha sonra evlendim, kızım oldu. Kızımı da buraya kaplumbağaları görmesi için getirdim. Kaplumbağalar buranın simgesi haline geldi. Hatta Volkan Bey buradan bize bir kaplumbağa hediye etti. Onu besledik, büyüttük, sonra tekrardan yerine koyduk. Burayı çok seviyoruz" diye konuştu.