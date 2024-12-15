İzmir'de 'kaplumbağalı fotoğrafçı' vatandaşın ilgisini çekiyor! Her yıl yaklaşık 500 kaplumbağa buradan geçiyor
İzmir'de 25 yıllık dükkanında fotoğrafçılık yapan Volkan Çakır (45), iş yerinin önüne yaptırdığı havuzda kaplumbağa besliyor. Çevresinde 'kaplumbağalı fotoğrafçı' olarak tanınan Çakır, havuzunda her yıl ortalama 500 kaplumbağayı misafir ettiğini belirtti. Özellikle çocukların dikkatini çeken kaplumbağalar yoldan geçenler tarafından sevilip seyrediliyor.
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)
• 15 Aralık 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)
• 15 Aralık 2024 - 10:30 • Son Güncelleme: