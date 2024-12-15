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Gündemİzmir'de 'kaplumbağalı fotoğrafçı' vatandaşın ilgisini çekiyor! Her yıl yaklaşık 500 kaplumbağa buradan geçiyor
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İzmir'de 'kaplumbağalı fotoğrafçı' vatandaşın ilgisini çekiyor! Her yıl yaklaşık 500 kaplumbağa buradan geçiyor

İzmir'de 25 yıllık dükkanında fotoğrafçılık yapan Volkan Çakır (45), iş yerinin önüne yaptırdığı havuzda kaplumbağa besliyor. Çevresinde 'kaplumbağalı fotoğrafçı' olarak tanınan Çakır, havuzunda her yıl ortalama 500 kaplumbağayı misafir ettiğini belirtti. Özellikle çocukların dikkatini çeken kaplumbağalar yoldan geçenler tarafından sevilip seyrediliyor.

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)
• 15 Aralık 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)
• 15 Aralık 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
1İzmirde kaplumbağalı fotoğrafçı vatandaşın ilgisini çekiyor Her yıl yaklaşık 500 kaplumbağa buradan geçiyor

Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde 25 yıldır fotoğrafçılık yapan Volkan Çakır, iş yerinin önüne 2000'li yılların başında içinde 5 su kaplumbağası bulunan akvaryum koydu. Bu nedenle çevresinde 'kaplumbağalı fotoğrafçı' olarak tanınan Çakır, zamanla kaplumbağalarının sayısı artınca bu kez iş yerinin önüne havuz yaptırdı.

2İzmirde kaplumbağalı fotoğrafçı vatandaşın ilgisini çekiyor Her yıl yaklaşık 500 kaplumbağa buradan geçiyor

Müşterilerinin ve daha çok çocukların havuzdaki kaplumbağalara ilgili gösterdiğini belirten Çakır, "İlk olarak dükkanın önüne akvaryum koyduğumuzda, evde bakamadıkları kaplumbağaları bırakanlar da oldu. Daha sonra akvaryumun yetmeyeceğini anladık. 2005 yılında havuz yaptık" dedi.

3İzmirde kaplumbağalı fotoğrafçı vatandaşın ilgisini çekiyor Her yıl yaklaşık 500 kaplumbağa buradan geçiyor

Havuzda yıllık ortalama 500 kaplumbağa beslediklerine dikkat çeken Çakır, "3 ayda bir 60 kadar kaplumbağayı doğal yaşama kazandırıyoruz. İstilacı Singapur türü olduğu için göllere, barajlara bırakmıyoruz. Çok eskiden bıraktığımız oluyordu. Daha sonra doğal yaşamı koruma ile tanıştık. Kaplumbağaları artık Doğal Yaşam Parkı yetkililerine veriyoruz" ifadelerini kullandı.

4ÇOCUKLAR KAPLUMBAĞALARI BESLİYOR

'ÇOCUKLAR KAPLUMBAĞALARI BESLİYOR'

Çocukların havuzdaki kaplumbağaları verdikleri yemlerle beslediklerini dile getiren Çakır, "Bazen 20 yaşında gençler geliyor, ellerinde fotoğrafla, 'Küçükken kaplumbağaların bulunduğu havuzun başında fotoğraf çektirmiştim' diyor. Neredeyse bütün İzmir burayı sahiplendi" dedi.

5İzmirde kaplumbağalı fotoğrafçı vatandaşın ilgisini çekiyor Her yıl yaklaşık 500 kaplumbağa buradan geçiyor

Çoğu kişinin dükkanlarının adını kullanmayıp, kendilerinden 'kaplumbağalı fotoğrafçı' diye bahsettiğini ifade eden Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

6İzmirde kaplumbağalı fotoğrafçı vatandaşın ilgisini çekiyor Her yıl yaklaşık 500 kaplumbağa buradan geçiyor

"Atakent'te ikinci şubemiz var. Şimdi onun önüne de havuz inşa ediyoruz. Kaplumbağalarımızın bir kısmını da oraya koyacağız. Böylelikle iki dükkanımız da kaplumbağalı fotoğrafçı olarak anılacak.

7İzmirde kaplumbağalı fotoğrafçı vatandaşın ilgisini çekiyor Her yıl yaklaşık 500 kaplumbağa buradan geçiyor

Şu anda havuzda 56 tane kaplumbağamız var. Sayıları artınca da Doğal Yaşam ekipleri ile iletişime geçiyor, kendilerine teslim ediyoruz. Onlar da hayvanat bahçesine veriyor.

8İzmirde kaplumbağalı fotoğrafçı vatandaşın ilgisini çekiyor Her yıl yaklaşık 500 kaplumbağa buradan geçiyor

İstilacı Singapur türü olduğu için kimsenin doğaya bırakmasını istemiyoruz. Bakamayanlar, evlerinde varsa bakamadıkları kaplumbağalarını bize ulaşıp, buraya bırakabilirler. Hepsini burada misafir ediyoruz" dedi.

9KAPLUMBAĞALARI BURADA SEVEREK BÜYÜDÜM

'KAPLUMBAĞALARI BURADA SEVEREK BÜYÜDÜM'

Bostanlı'da doğup büyüdüğünü belirten Nihan Özdamar (37) ise “Çocukluğumdan beri bu dükkanı biliyorum. Önündeki havuzda bulunan kaplumbağaları severek büyüdüm. Daha sonra evlendim, kızım oldu. Kızımı da buraya kaplumbağaları görmesi için getirdim. Kaplumbağalar buranın simgesi haline geldi. Hatta Volkan Bey buradan bize bir kaplumbağa hediye etti. Onu besledik, büyüttük, sonra tekrardan yerine koyduk. Burayı çok seviyoruz" diye konuştu.

10ÇOCUKLAR HAYVAN SEVGİSİ KAZANIYOR

'ÇOCUKLAR HAYVAN SEVGİSİ KAZANIYOR'

Nihan Özdamar, kaplumbağaların dükkanın önünden geçen özellikle çocuklu ailelerin dikkatini çektiğini belirtip, "Burası çocukların hayvan sevgisi kazanmalarına yardımcı olan simge bir yer. O nedenle önemli" ifadelerini kullandı.