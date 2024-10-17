İzmir'de kadın doktora skandal saldırı! Detayları kan dondurdu
Gaziemir ilçesinde bir kadın doktor, iki kadın hasta yakını tarafından önce sözlü tacize maruz kaldı sonra da şiddete uğradı. Kafa travması geçiren Dr. İrem Sarıkaya, “Birkaç defa kafamı yere vurdular, sürüklendim, yüzüm tırmalandı, saçlarım yolundu. Gerçekten dehşete kapıldım. Kadına şiddetin bu kadar zirvede olduğu bir dönemde, canımızı bu kadar yaktığı bir dönemde böyle bir şey görmek çok acı” dedi.
• 17 Ekim 2024 - 11:24 • Son Güncelleme:
• 17 Ekim 2024 - 11:24 • Son Güncelleme: