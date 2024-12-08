İzmirde geleneksel keçe sanatına modern dokunuşlar! Tire'den dünyaya açıldı: Amerika, Kanada, Almanya gibi ülkelere ulaşıyor
İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan keçe ustası Arif Cön; mesleğini modernleştirdi, geliştirdi, tasarladı ve sadece yurt içine değil tüm dünyaya satışlar yapmayı başardı. Kaybolmaya yüz tutan mesleklerin mutlaka yeniliği yakalaması gerektiğini ifade eden 3. kuşak keçe ustası Cön, “Farklı şeyler ürettiğinizde meslekler devam ediyor ve insanlar buna ilgi duyuyor. Dokunmak lazım, formatlamak lazım, modern hale getirmek lazım, zamana ayak uydurmak lazım” dedi.
İHA
• 08 Aralık 2024 - 11:04 • Son Güncelleme:
İHA
• 08 Aralık 2024 - 11:04 • Son Güncelleme: