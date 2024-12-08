İzmirde geleneksel keçe sanatına modern dokunuşlar! Tire'den dünyaya açıldı: Amerika, Kanada, Almanya gibi ülkelere ulaşıyor

"FARKLI ŞEYLER ÜRETTİĞİNİZDE MESLEKLER DEVAM EDİYOR"

Cön, şöyle devam etti:“Farklı şeyler ürettiğinizde meslekler devam ediyor ve insanlar buna ilgi duyuyor. Bizim hep müşterimiz doğallıktan yana. Bu nedenle her ülkeye satışımız var; yurt içine, Amerika'ya, Kanada'ya yolluyoruz, Almanya var. Yurt dışına da gittik, fuarlara da katıldık ve bunlar bizim tanıtımızda büyük rol oynadı. Diğer mesleklerde de çabalandığında, o mesleği de kurtarabilirsiniz. Yeter ki öyle bir gayretimiz olsun ve bunu yapacak genç ekibimiz olsun.”