İzmir'de dev miras davası: Kabirleri değiştirilebilir
İzmir'in tanınmış isimlerinden Selvili ailesinin mirasçılarından olduğu gerekçesiyle Esen Gül Berker tarafından açılan 2,5 milyar liralık mal varlığını ilgilendiren miras davasında, Berker'in vekili, olası fethi kabir için DNA örneği alınacak kabirlerin değiştirilmesi şüphesinde olduklarını belirterek önlem alınmasını istedi. Karşı taraf ise reddihakim talebinde bulundu.
• 04 Eylül 2024 - 15:38 • Son Güncelleme:
• 04 Eylül 2024 - 15:38 • Son Güncelleme: