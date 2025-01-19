İzmir'de cam nazar boncuğu ustası bin 200 derecelik ısı karşısında baba mesleğini icra ediyor

KÖYDE 3 OCAK YANIYOR

Eski ismi Kurudere olan Nazarköy'e 1942 yılında Mısır asıllı 3 kardeşin gelerek mesleği dedesi gibi ustalara öğrettiğini anlatan Karataş, "1942'den 2005'lere kadar köyümüzde 18 atölye vardı, köyümüzün geçim kaynağıydı. Daha sonra yurt dışından gelen imitasyon, mika, plastik boncuklar esnafı büyük bir zarara uğrattı. Birçok usta kazanç sağlamadığı için bu işi yapmamaya başladı. 2007'de köy hareketlensin, tanınsın, ustalar yetişsin diye köyün ismi değişti ama maalesef önüne geçilemedi. Şu anda köyümüzde aktif olarak çalışan 3 atölye var. Normalde bir ocakta 5 kişi çalışabiliyor ama biz şu an 3 kişiyiz" dedi.