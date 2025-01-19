İzmir'de cam nazar boncuğu ustası bin 200 derecelik ısı karşısında baba mesleğini icra ediyor
İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Nazarköy'de mesleğini 3'üncü kuşak olarak devam ettiren Uğur Karataş (39), 11 yaşında dedesi ve babasından öğrendiği cam nazar boncuğu yapımını 28 yıldır sürdürüyor. Karataş, "Bu işi severek yapıyorum. 1200 derece ısı karşısında çalışıyoruz. Sevmesen o ateşin karşısına geçip, kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatı devam ettiremezsin" dedi.
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)-
• 19 Ocak 2025 - 10:50 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)-
• 19 Ocak 2025 - 10:50 • Son Güncelleme: