İzmir'de bir kadın ikinci el eşya satarak sokak hayvanlarına mama alıyor

Elde ettiği gelirle sokak hayvanlarını besleyen Uslu, daha fazla sokak hayvanına ulaşmak için Buca, Tepecik, Halkapınar ve İZBAN durakları gibi noktalarda tezgah açmaya başladı. Eşyaları kendi imkanlarıyla taşıyıp, satan Uslu, "Yavru kedi evimize girdikten sonra hayvanlara olan bakış açım değişti, farkındalığım arttı. İlerleyen zamanlarda içlerinden biri engelli olmak üzere 5 kedi sahiplendim. Hepsiyle birlikte mutlu yaşıyoruz. Ancak onların mutlu olmaları yeterli değil. Sokakta çok fazla yardıma ihtiyacı olan, aç canlar var. Yaklaşık 4 yıl önce hayvansever dostlarım ve aile bireylerimin bana verdiği ikinci el kıyafetleri pazarlarda satıp oradan elde ettiğim gelirle onları beslemeye başladım" ifadelerini kullandı.