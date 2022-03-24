İzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Çelik ekmeğimle oynadı!
İzel-Çelik-Ercan 90'lı yıllara damga vurmuş ve adlarından sıkça bahsettirmiş bir müzik grubuydu. Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Dur Bi Dinle' programına konuk olan İzel, Çelik ile küsme sebebini yıllar sonra itiraf etti. Ünlü şarkıcı, Çelik'ten aldığı bir mesajdan sonra onunla bir daha görüşmediğini açıkladı.
İzel-Çelik-Ercan üçlüsü şarkılarıyla bir döneme damga vurdu. 1991 yılında Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi'den oluşan grup, 1992 yılında Çelik'in ayrılmasıyla birlikte dağıldı.Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi, İzel-Çelik-Ercan, grubunun 20'nci yılı anısına Beyaz Show'a konuk olmuştu. Anlamlı programın ardından Çelik, katıldığı bir televizyon programında grubun İzel yüzünden dağıldığını, İzel'in disiplinsiz olduğunu söyleyerek 'Ondan benim için bir cacık olmaz' ifadelerini kullanmıştı.
'BEN AYRILMAK İSTİYORUM' DEDİ
"Birinci albümü yaptık, çok sevildik. Aradan iki sene geçti. Ali Rıza Türker inanmıştı bize o zaman. İkinci albümün repertuar toplantısına girdik. Ercan işin mutfağında olduğu için şarkılar Ercan ağırlıklıydı. Çelik’in de kendisinden katmak istediği şarkılar vardı ama üçlü olduğumuz için zor oluyordu. O toplantıda Çelik ayağa kalktı; ve 'ben ayrılmak istiyorum' dedi. 'Neden' dedik, 'bir sürü şarkı yapıyorum ama iki-üç şarkıdan fazla koyamıyorum' dedi."
'OĞLUNUN HATIRINA MAHKEMEYE VERMİYORUM'
“Şu an Çelik’le konuşmuyorum” diyen İzel, sebebini şöyle anlattı: “Kendisine çok minnettarım, o ayrı. Bana verdiği şarkıların ekmeğini yiyorum. TV’de bir programa çıktı, bana saydırıyor da saydırıyor. ‘Ondan cacık olmaz’ diyor, ‘Söz verir, gelmez’ diyor. Benim ekmeğimle oynama kısmına giriyor bu! Oğlunun hatırına mahkemeye vermiyorum ama ‘Beni diline dolama’ dedim.”
'30 KÜSÜR YILDIR NASIL İÇİNDE TUTTUN?'
“Bir gün telefonlarına bakmıyorum diye bir mesaj yazmış.. Sen 30 küsur yıldır bunları nasıl içinde tuttun? O kadar güçlü bir hafızası var, zeki kültürlü… Çelik benim 30 yıllık arkadaşım. O kadar yıl bunları biriktirdin bana oynadın mı, yoksa darılmayayım diye mi söylemedin? Okuyunca şok geçirdim. Bir daha görüşmedim. Çelik ile konuşmuyorum."