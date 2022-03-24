Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Magazinİzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Çelik ekmeğimle oynadı!
HaberlerMagazin Haberleri İzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Çelik ekmeğimle oynadı!
• 24 Mart 2022 - 16:40 • Son Güncelleme:

İzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Çelik ekmeğimle oynadı!

İzel-Çelik-Ercan 90'lı yıllara damga vurmuş ve adlarından sıkça bahsettirmiş bir müzik grubuydu. Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Dur Bi Dinle' programına konuk olan İzel, Çelik ile küsme sebebini yıllar sonra itiraf etti. Ünlü şarkıcı, Çelik'ten aldığı bir mesajdan sonra onunla bir daha görüşmediğini açıkladı.

• 24 Mart 2022 - 16:40 • Son Güncelleme:
1İzelden yıllar sonra gelen itiraf: Çelik ekmeğimle oynadı
ABONE OL

İzel-Çelik-Ercan üçlüsü şarkılarıyla bir döneme damga vurdu. 1991 yılında Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi'den oluşan grup, 1992 yılında Çelik'in ayrılmasıyla birlikte dağıldı.Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi, İzel-Çelik-Ercan, grubunun 20'nci yılı anısına Beyaz Show'a konuk olmuştu. Anlamlı programın ardından Çelik, katıldığı bir televizyon programında grubun İzel yüzünden dağıldığını, İzel'in disiplinsiz olduğunu söyleyerek 'Ondan benim için bir cacık olmaz' ifadelerini kullanmıştı.

2İzelden yıllar sonra gelen itiraf: Çelik ekmeğimle oynadı

Her biri tek başına müzik kariyerlerine devam eden grubun üyelerinden İzel Çeliköz, Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan İzel, Çelik ile neden küs olduklarını anlattı. İşte İzel'in açıklamalarından satırbaşları...

3BEN AYRILMAK İSTİYORUM DEDİ

'BEN AYRILMAK İSTİYORUM' DEDİ

"Birinci albümü yaptık, çok sevildik. Aradan iki sene geçti. Ali Rıza Türker inanmıştı bize o zaman. İkinci albümün repertuar toplantısına girdik. Ercan işin mutfağında olduğu için şarkılar Ercan ağırlıklıydı. Çelik’in de kendisinden katmak istediği şarkılar vardı ama üçlü olduğumuz için zor oluyordu. O toplantıda Çelik ayağa kalktı; ve 'ben ayrılmak istiyorum' dedi. 'Neden' dedik, 'bir sürü şarkı yapıyorum ama iki-üç şarkıdan fazla koyamıyorum' dedi."

4İYİ Kİ AYRILDI

'İYİ Kİ AYRILDI'

"İyi ki ayrıldı. Çünkü ayrılmasaydı 'Ateşteyim', 'Hercai', 'Kızımız Olacaktı' derken meğer üst üste tuttuğu o kadar hitler varmış ki tek başına çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için geçerli bu aslında. Ercan da öyle... O sayede teker teker kendimizi gösterebildik."

5OĞLUNUN HATIRINA MAHKEMEYE VERMİYORUM

'OĞLUNUN HATIRINA MAHKEMEYE VERMİYORUM'

“Şu an Çelik’le konuşmuyorum” diyen İzel, sebebini şöyle anlattı: “Kendisine çok minnettarım, o ayrı. Bana verdiği şarkıların ekmeğini yiyorum. TV’de bir programa çıktı, bana saydırıyor da saydırıyor. ‘Ondan cacık olmaz’ diyor, ‘Söz verir, gelmez’ diyor. Benim ekmeğimle oynama kısmına giriyor bu! Oğlunun hatırına mahkemeye vermiyorum ama ‘Beni diline dolama’ dedim.”

630 KÜSÜR YILDIR NASIL İÇİNDE TUTTUN

'30 KÜSÜR YILDIR NASIL İÇİNDE TUTTUN?'

“Bir gün telefonlarına bakmıyorum diye bir mesaj yazmış.. Sen 30 küsur yıldır bunları nasıl içinde tuttun? O kadar güçlü bir hafızası var, zeki kültürlü… Çelik benim 30 yıllık arkadaşım. O kadar yıl bunları biriktirdin bana oynadın mı, yoksa darılmayayım diye mi söylemedin? Okuyunca şok geçirdim. Bir daha görüşmedim. Çelik ile konuşmuyorum."

7İzelden yıllar sonra gelen itiraf: Çelik ekmeğimle oynadı

Cildini üç kez soydurduğunu da anlatan İzel, “Sürekli bana cildim soruluyor, o kadar sıkılmıştım ki! Seda Sayan da ısrar ediyor, gaza geldim” diye konuştu. Artık bununla barıştığını söyleyen sanatçı, “Kusurlu güzellik diye bir şey var, avuttum kendimi” dedi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Kylie Jenner dalga konusu olunca oğlunun ismini değiştirdi!

Kylie Jenner dalga konusu olunca oğlunun ismini değiştirdi!

İzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Çelik ekmeğimle oynadı!

İzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Çelik ekmeğimle oynadı!

İrem Derici ile Cem Belevi yine ayrıldı mı? Flaş hamle...

İrem Derici ile Cem Belevi yine ayrıldı mı? Flaş hamle...

Gülşen'den yine çok konuşulacak kıyafet!

Gülşen'den yine çok konuşulacak kıyafet!