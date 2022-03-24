İzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Çelik ekmeğimle oynadı!

'30 KÜSÜR YILDIR NASIL İÇİNDE TUTTUN?'

“Bir gün telefonlarına bakmıyorum diye bir mesaj yazmış.. Sen 30 küsur yıldır bunları nasıl içinde tuttun? O kadar güçlü bir hafızası var, zeki kültürlü… Çelik benim 30 yıllık arkadaşım. O kadar yıl bunları biriktirdin bana oynadın mı, yoksa darılmayayım diye mi söylemedin? Okuyunca şok geçirdim. Bir daha görüşmedim. Çelik ile konuşmuyorum."