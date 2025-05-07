İsveç'te ücretsiz öğrendi, Diyarbakır' da para basıyor: Bu işi yapan tek kadın...
İsveç'te ücretsiz olarak çalışıp karşılığında iş öğrenen girişimci kadın Sevgi Dağhan, öğrendiklerini Diyarbakır'da hayata geçirdi. Yüzde 95 doğallık belgesi bulunan Dağhan, "Ücret talep etmeden bir fabrikada yapım aşamalarını öğrendim yavaş yavaş o şekilde 2009 yılında başladım. Daha sonra birçok ülkenin ardından Diyarbakır’da küçük bir imalathaneyle sektöre başladım." diye konuştu.
• 07 Mayıs 2025 - 07:50 • Son Güncelleme:
• 07 Mayıs 2025 - 07:50 • Son Güncelleme: