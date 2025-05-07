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Gündemİsveç'te ücretsiz öğrendi, Diyarbakır' da para basıyor: Bu işi yapan tek kadın...
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İsveç'te ücretsiz öğrendi, Diyarbakır' da para basıyor: Bu işi yapan tek kadın...

İsveç'te ücretsiz olarak çalışıp karşılığında iş öğrenen girişimci kadın Sevgi Dağhan, öğrendiklerini Diyarbakır'da hayata geçirdi. Yüzde 95 doğallık belgesi bulunan Dağhan, "Ücret talep etmeden bir fabrikada yapım aşamalarını öğrendim yavaş yavaş o şekilde 2009 yılında başladım. Daha sonra birçok ülkenin ardından Diyarbakır’da küçük bir imalathaneyle sektöre başladım." diye konuştu.

• 07 Mayıs 2025 - 07:50 • Son Güncelleme:
• 07 Mayıs 2025 - 07:50 • Son Güncelleme:
1İsveçte ücretsiz öğrendi, Diyarbakır da para basıyor: Bu işi yapan tek kadın...

İsveç’te hobi olarak başladığı doğal çikolata yapımını Diyarbakır’a taşıyan kadın girişimci, Türkiye’nin ağzını tatlandırmak için üretime başladı.

2İsveçte ücretsiz öğrendi, Diyarbakır da para basıyor: Bu işi yapan tek kadın...

İsveç’te para talep etmeden çikolata fabrikasında hobi olarak eğitim alan 2 çocuk annesi 39 yaşındaki kadın girişimci Sevgi Dağhan, Diyarbakır’da kurduğu imalathane ile katkısız, doğal ürünlerle çikolata üretmeye başladı.

3İsveçte ücretsiz öğrendi, Diyarbakır da para basıyor: Bu işi yapan tek kadın...

Kadın girişimcilere istihdam sağlayarak, aile ekonomisine destek sunan Dağhan, Türkiye’yi tatlandırmak için kolları sıvadı.

4İsveçte ücretsiz öğrendi, Diyarbakır da para basıyor: Bu işi yapan tek kadın...

Yüzde 95 doğal ürün belgesine sahip olan ve Diyarbakır’ın tek kadın çikolata üreticisi Sevgi Dağhan, Arbe Chocolate markası ile Kayapınar ilçesi 50 metrelik yol üzerinde ilk satış noktasını kadın çalışanlar ile birlikte faaliyete geçirdi. Ürettikleri ürünleri göz bebekleri gibi özenerek hazırladıklarını kaydeden Dağhan, 800 bin TL yatırım yaptığını söyledi.

5İsveçte ücretsiz öğrendi, Diyarbakır da para basıyor: Bu işi yapan tek kadın...

Dağhan, “Çikolata, eşimin işi nedeniyle bu serüven, İsveç’te kaldığımız bir dönem içerisinde hobi olarak başladı. Ücret talep etmeden bir fabrikada yapım aşamalarını öğrendim yavaş yavaş o şekilde 2009 yılında başladım. Daha sonra birçok ülkenin ardından Diyarbakır’da küçük bir imalathaneyle sektöre başladım."

6İsveçte ücretsiz öğrendi, Diyarbakır da para basıyor: Bu işi yapan tek kadın...

"Şu an Diyarbakır’da zaten doğal anlamda benim yaptığım işi yapan pek fazla bir firma yok, el yapımı organik çikolata, doğal sadece dört ham maddeden oluşan ürün yapan yok. Kadın girişimci olarak küçük bir destek aldık, o destekle başladık. Bütün çalışanlarımız kadın, yanımızda erkek çalışan yok. Erkek karşıtı değilim, erkek düşmanlığım yok ama kadınların biraz daha böyle, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilecek duruma gelmeleri için mücadele ediyorum."

7İsveçte ücretsiz öğrendi, Diyarbakır da para basıyor: Bu işi yapan tek kadın...

"Aşağı yukarı 800 bin TL’ye yakın bir yatırımımız oldu. Ana ham maddeden oluşan üç farklı çikolata çeşidimiz var. Bitter ve sütlü çikolatayı kendimiz üretiyoruz, beyaz zaten çikolata değil, o da süt tozu, kremayla falan yapıldığı için o bir çikolata olarak bakmıyoruz açıkçası içeriğini tamamen müşterinin talebine göre hazırlıyoruz. Doğalı arayanlar gerçekten yediklerinde katkı maddesi olmayan bir ürün isteyen insanlar direkt bizi buluyor. Tamamen katkısız, tamamen doğal ve yüzde 95 doğal ve organiktir belgesi sadece şu anda bizde var. "

8İsveçte ücretsiz öğrendi, Diyarbakır da para basıyor: Bu işi yapan tek kadın...

"Şu anda mevcut kapasitemize göre burada 150 ile 200 kiloya yakın bir üretimimiz oluyor. İllere açılmayı düşünüyoruz Mardin, Batman’da küçük projelerimiz var. "

9İsveçte ücretsiz öğrendi, Diyarbakır da para basıyor: Bu işi yapan tek kadın...

"İlerleyen zamanlarda onları da hayata geçirmeyi düşünüyoruz, her insanın hayalinde böyle büyümek çok çok büyük yerlere gelmek benim hayalimde de var. Burada yapıp ürettiğim lezzeti Türkiye’nin her tarafına gönderim sağlayabiliyoruz."

10İsveçte ücretsiz öğrendi, Diyarbakır da para basıyor: Bu işi yapan tek kadın...

"Bu lezzeti sadece Diyarbakır’a has kalmasını değil, Türkiye’nin genelinde yayılmasını istiyoruz. İmalat bizde olduğu için fiyatlarımız çok fazla yüksek değil, fiyatlarımız düşük yani piyasaya göre düşük” dedi."