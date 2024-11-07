İstanbul'un 35 günlük suyu kaldı! Barajlarda doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü
İstanbul'un suyunu sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı kurak ve yağışsız geçen yazın ardından yüzde 30,18'e düştü. Alibeyköy ile Kazandere ve Papuçdere barajlarındaki doluluk oranı yüzde 10'un altına indi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Mevcut barajlardaki doluluk seviyesiyle bugün hesap yaptığımız zaman, 264 milyon metreküp şu anda barajlarda su miktarı var. Günlük tüketimi hesap ettiğimiz zaman önümüzde 85 günlük bir suyumuzun kaldığı anlamına geliyor ki bu gerçekten alarm veriyor anlamına geliyor" dedi.
Ali AKSOYER- Mehmet YİRUN/İSTANBUL, KIRKLARELİ, (DHA)
• 07 Kasım 2024 - 12:29 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER- Mehmet YİRUN/İSTANBUL, KIRKLARELİ, (DHA)
• 07 Kasım 2024 - 12:29 • Son Güncelleme: