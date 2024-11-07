İstanbul'un 35 günlük suyu kaldı! Barajlarda doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü

Belediyelerin özellikle park bahçe sulamalarında şebeke suyu yerine, gri su dediğimiz arıtılmış ve tekrar geri dönüştürülmüş suyu kullanması gerekiyor; ama biz bunları bir hayat biçimi haline getiremedik. Ne bireysel olarak suyumuzun tükendiğinin farkındayız, ne ilgili kurumlar nezdinde bu önlemleri hayata geçirecek bir zihniyete kavuşabildik. Bizim bir eksikliğimiz zaten temel olarak burada. Burada zihniyet dönüşümü gerekiyor. Yani artık sularımızın kısıtlı olduğu, su stresi yaşayan bir ülke olduğumuzu bütün hücrelerimizle, bütün düşünce yapımızla idrak etmemiz gerekiyor" diye konuştu.