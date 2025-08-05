İstanbul'u terk edip köyünde bu işe başladı: 600 tonluk üretimle zirveye oynuyor! Hem kendisi hem de köylüsü servet kazandı

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Mehmet Emin Gördegir, AA muhabirine, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu, 2004'te İstanbul'a gittiğini, bir süre farklı işlerle uğraştıktan sonra kültür mantarı üretimi yapan bir işletmede çalıştığını söyledi.İşletmede kültür mantarı hakkında bilgi edindiğini dile getiren Gördegir, 2010 yılında memleketine döndüğünü, Batman'da mantar üretmeye karar verdiğini ve iki odalı küçük bir işletmede üretime başladığını belirtti.Devletten aldığı destekle işletmesini büyütüp üretimini artırdığını kaydeden Gördegir, şöyle konuştu:"2015 yılında devlet desteğine başvurdum ve yüzde 50 hibeyle köyümde bir işletme kurdum. 12 odalı bir işletme açtım. Bölgede belli bir noktaya geldik. Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Mardin, Şırnak gibi bölgedeki illere kültür mantarı gönderiyorum. Bölgedeki ulusal marketlerin hemen hemen hepsiyle, yerel ve bölgesel hallerle ve yerel marketlerle çalışıyorum."Gördegir, mantar üretimine eşiyle birlikte başladığını ve işlerin büyümesiyle birlikte 150 kişiye istihdam sağladığını kaydetti.