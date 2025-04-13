İstanbul'u terk edip çocukluk hayali olan işi kurdu, şimdi paraya para demiyor
İstanbul'daki işinden istifa edip Kastamonu'nun Tosya ilçesine yerleşen kadın girişimci, doğal bitkilerden ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Kadın girişimci, kırsalda yaşayan kadınların ormanlık alandan topladıkları bitkileri de satın alarak istihdama katkı sağlıyor. 38 yaşındaki Zeynep Erkaragülle'nin hikayesi birçok kişiye ilham olacak cinsten....
İHA
• 13 Nisan 2025 - 07:25 • Son Güncelleme:
İHA
• 13 Nisan 2025 - 07:25 • Son Güncelleme: