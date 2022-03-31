İstanbul'daki tarihi zirve dünyada taşları yerinden oynattı! Türkiye Fransa'nın yerini aldı...

TARAFLARI SADECE TÜRKİYE BİR ARAYA GETİREBİLİR

The Guardian'dan Patrick Wintour, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki çabalarını analiz ettiği yazısında şunları söyledi:Müzakereler, bu aşamada herhangi bir somut sonucun çok gerisinde olsa da Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk yapmak için yarışan ülkeler arasında Türkiye, diplomasisinin itibarını artırarak kazanan olarak ortaya çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ısrarlı telefon görüşmelerine devam ediyor, ancak Ukraynalıları ve Rusları bir araya getirebilecek olan Türkiye Dışişleri Bakanlığı gibi görünüyor. Bir NATO üyesi olan Türkiye, görünüşe göre her iki tarafı da İstanbul’daki görüşmelerde ağırlayacak kadar saygı görüyor.