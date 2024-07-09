İstanbul'da film gibi olay: İki sevgili emlakçıyı 14 milyon lira dolandırdı

14 MİLYON YERİNE 5 MİLYON KOYDU

Bir süre sonra İngiliz kadının verdiği zarfın farklı olduğunu düşünen emlakçı durumdan şüphelendi. Hemen zarfı açıp baktığında hayatının şokunu yaşadı. Zarfta euro yerine İran riyalleri vardı. 14 milyon lira değerindeki Euroları İngiliz kadın kaşla göz arasında değeri 5 bin lira eden İran riyalleri olan zarfla değiştirmişti.



POLİS ZAMANLA YARIŞTI



Hayatının şokunu yaşan emlakçı hemen durumu polise bildirdi. Aynı gün içinde haber alan Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri daha konunun ihbarı gelir gelmez meseleyi anladı. Ama yurtdışından vurgun için gelen sevgililerin planı kusursuz işliyordu. Tecrübeli Dolandırıcılık Büro ekipleri için zamanla yarış başladı.



PARALARI TUVALETTE TESLİM ETTİ



Şüphelileri yurtdışına çıkmadan yakalamaları gerekiyordu. Ekipler emlak ofisine gelip zarfı değiştiren kadını yüzlerce kamera izleyerek adım adım takip etti. Kadın paraları aldıktan sonra önce Kapalıçarşı'ya gitti. Orada bir mağazadan alışveriş yapıp kılık değiştirdi. Ardından da Aksaray'da bir restorana oturdu. Kısa süreliğine lavaboya gitti, onun peşinden ise şimdiye kadar işin içinde olmayan iş ortağı sevgilisi aynı kapıdan içeri girdi. 30 saniye sonra yine birbirlerini tanımıyorlarmış gibi oradan ayrıldılar.