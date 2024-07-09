İstanbul'da film gibi olay: İki sevgili emlakçıyı 14 milyon lira dolandırdı
İstanbul Levent'te 140 milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen emlakçı, İngiltere'den gelen sevgililer tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Soluğu karakolda alan emlakçının şikayeti üzerine polis, şüphelilerden birini Münih uçağında yurtdışına kaçmak üzereyken üstünde 15 bin euro ile yakaladı. Olayın organizatörü olduğu öne sürülen kadının ise aynı gün farklı uçakla Paris'e gittiği tespit edildi. Polis şimdi kadının ve Türkiye'deki işbirlikçilerinin peşine düştü.
• 09 Temmuz 2024 - 16:54 • Son Güncelleme:
• 09 Temmuz 2024 - 16:54 • Son Güncelleme: