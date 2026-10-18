İstanbul'da açılışta indirim izdihamı: Kuyruk havadan görüntülendi

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İstanbul Ataşehir'de 15. şubesini hizmete açan zincir market, dünyaca ünlü markalarda indirimler, hediye çekleri ve çekilişle otomobil hediye edeceğini duyurdu. Binlerce vatandaş, indirim için hava aydınlanmadan markete akın etti. Oluşan kuyruk AVM'nin etrafını sardı. Kapıda oluşan metrelerce kuyruk, dron ile havadan görüntülendi. Açılış ile birlikte markete hücum eden vatandaşlar adeta izdihama neden oldu. Mağaza içinde de yoğunluğa neden olan vatandaşlar, indirimli ürünleri satın almak için birbiriyle yarıştı. İçeride kullanılan market arabalarını bile hareket ettirecek alan kalmadı. İlk günde mağazaya 60 bine yakın ziyaretçinin geldiği açıklandı.